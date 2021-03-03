【德州大停電】三星、恩智浦等半導體廠傳需數周復工 車廠恐受影響

▲ 位於美國德州的工廠據報需數周才能復工，汽車晶片生產恐受影響。

美國德州上月遭遇嚴重暴風雪，三星電子、恩智浦（NXP）、英飛凌（Infineon）等設在德州的工廠關閉。路透社報道，三星電子等半導體廠或需數周才能夠恢復生產，客戶未來幾個月可能面對由此帶來的連鎖效應。

美國德州業界團體「奧斯汀地區製造商協會」（Austin Regional Manufacturers Association） 首席執行官Edward Latson表示，當地的半導體廠雖然能夠獲得水、電、工業氣體，但需要更多時間重啟生產設備和清潔工廠，恢復生產的過程緩慢且花費不菲。

三星、恩智浦等半導體企業被逼停產 全球車用芯片短缺料加劇【下一頁】

Latson續指，工廠停運可能在5個月後對汽車製造商產生影響。另外有分析指，影響可能會更快顯現，因為現時晶片庫存較低，客戶需要盡快獲得晶片，現時估計可能會損失一個月的產能。

三星生產的晶片供應給特斯拉Tesla（美：TSLA）和其他客戶，恩智浦、英飛凌同樣為車用半導體的供應商。在德州首府奧斯汀有兩座工廠的恩智浦稱，正加緊解決設備、系統和產品評估等問題，以盡快恢復工廠營運。

相關文章：

【汽車缺芯】台積電TSMC傳下月汽車晶片加價15% 德國早前籲台助解決車用晶片短缺

【晶片荒】豐田福特快意佳士拿等大型車廠紛紛減產 因車用晶片短缺

【退休儲蓄扣稅秘笈 創富增值雙重賞】

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯：陳健婷