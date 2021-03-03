【恒指季檢】中金料恒指改革後更具代表性 新經濟股佔比將過半 未來有力染藍股份料達25隻

中金發表研究報告指，早前恒指公司公布了優化恒生指數的諮詢結果，當中有5項較大的變動，相關變化於短期會影響潛在被動資金流向。中長期而言，對增強恒指作本港市場艦基準指數的代表性、增強香港國際金融中心地位都具有積極意義。

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該行指，改革後新經濟股的佔比大幅提升，科技、消費、醫藥是最大贏家。另外，相信可有助吸引更多資金追蹤，鞏固香港作為投資中國新經濟「橋頭堡」的地位。而新上市IPO也能更快納入指數，但預計權重上限調整的短期直接影響有限。

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中金認為，新經濟股在恒指佔比將大幅提升，假設共有80隻成份股，整體指數權重分布會進一步向新經濟傾斜，由現時的44.5%提升至52.4%，如信息科技股由26.9%升至 28.6%，消費佔比就會由10.4%升至14.2%；料醫療保健股佔比由4.6%提升至7.4%；金融股權重則會由40.3%降至32.8%。此變化可反映出香港市場受益於近年來越來越多新經濟公司不斷回歸及上市，吸引更多資金。

中金認為以下股份有望被納入恒指：

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