【網民熱話】公契問題？新樓有露台唔比晾衫？ 一晾衫隨時惹上官非 網民：買露台唔可以用？

每一個人想買新樓做業主，但如果你所住的新樓公契列明不准晾衣服，那你怎麼辦？最近有網民在討論區發文，指露台不准晾衣服，還要告業主，買新樓來做甚麼？

此帖文一出，引發網民熱烈討論。《東張西望》日前報導位於荃灣柏傲灣的業主因在露台安裝活動晾衣架，晾衣服而惹上官非。基於公契問題，管理處不准業主在露台晾衣服、擺放盆栽或任何東西，變相露台甚麼用途都不可使用，只作維護外觀之用。

類似的公契問題在多區發生，包括：馬鞍山「天宇海」和將軍澳「天晉」。

《東張西望》報道截圖：

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近年一手樓銷售條例規定，重要的公契條文須列明在售樓書中。然而，李先生和劉先生在2018年以樓花買入，當時他們沒有看過公契內容，所以無辜惹上官非十分生氣。

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劉先生在2019年6月入伙，三個月後收到管理處的第一封警告信，指14日內要求把晾衣架拆除，否則發出律師信。因為住所面積不大，業主沒有其他地方可晾衣服，所以沒有理會。在十月，業主又收到第二封警告信，但他依舊沒有理會。直至2020年4月，管理處以大廈公契向業主發出了一封律師信。

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另一名業主李先生買樓花的時候，經紀確實表示陽台是可以使用的。剛入伙時，他在露台安裝了晾衣架，但管理處亦以大廈公契為由，不准在露台晾衣服。他認為管理處以公契列明不准在露台晾衣服，做法非常無良。他說：「因為居所近海邊濕氣很重，所以晾衣服容易發霉。他們沒有給我們提供乾衣機，卻要求我們在這麼小的屋裡晾衣服。」

最後一名業主吳先生的兒子因患上自閉症，有情緒問題。為了兒子安全起見，他在露台安裝了防撞網，但管理處以「業主不得在露台搭建、固定、放置任何材料的構築物，不論是永久或臨時或任何固定物」為由，多次發警告信並要求業主拆除防撞網。

網民回應：

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有網民認為此公契十分搞笑，網民說：「陰功！買露台不可以用」、「露台只能觀賞不能用作其他用途」和「露台不能晾衫真是o咀」然而，有些網民認為露台本身設計用作舒展身心、呼吸新鮮空氣，所以露台結構未必可承托重物，但有些發展商擔心住客用錯露台，所以把露台一分為二，一個開陽的方向用來舒展身心，另一個則叫作工作露台讓人放洗衣機。

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責任編輯：陳頌潔