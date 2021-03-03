【嚴防北京】美政府報告：採取措施防竊取AI技術　建數碼軍事訓練學院

▲ 美國國家人工智能安全委員會（NSCAI）日前更在向國會提交的報告警告，北京是華盛頓在AI領域最強大的對手，建議美國大學與相關研究機構採取措施，防止有關技術被中國軍方竊取。

人工智能（AI）技術逐漸成為創新科技競爭的制高點，全球各國紛紛藉著探索及研究新AI技術，增強競爭力與保護國家安全。美國國家人工智能安全委員會（NSCAI）日前更在向國會提交的報告警告，北京是華盛頓在AI領域最強大的對手，建議美國大學與相關研究機構採取措施，防止有關技術被中國軍方竊取。

該報告認為，AI的發展及進步，正加深網路攻擊及散布虛假資訊構成的威脅。美國政界及高科技人士開始警惕俄羅斯、中國及其他國家及非國家行為者，利用網路攻擊和造謠活動滲透美國社會，竊取數據並干涉美國的民主程序。

報告建議，美國政府應該要求大學及研究機構更多地披露研究經費和夥伴關係資訊；此外還應該建立一個關於個人及實體的數據庫，以便能夠提前警示風險。

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培養「數碼軍官」應對威脅

至於美國面臨的人才荒挑戰，報告就提到，不是在國家安全機構增加幾個新的矽谷技術人才職位就能解決問題了事，建議需要從零開始，建立全新的人才管道。包括建立新的數碼軍事訓練學院，以及民用國家儲備力量，與培養軍官一樣認真地去培養科技人才。

此外，報告還還提到，透過改善理工科（STEM）教育體系，以及接納及留住高技能移民的制度同樣重要，美國政府應藉此來贏得國際人才競爭。

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責任編輯：張寶燕