【SPAC】國信證券：港交所引進SPAC制度具戰略意義　為全球化戰略打好基礎

▲ 國信證券認為，港交所引進SPAC制度具有一定的戰略意義。

近期多個香港富豪參與特殊目的收購公司（SPAC）投資，財政司司長陳茂波早前亦指，政府已要求港交所、證監會研究推動SPAC在香港上市。國信證券認為，港交所引進SPAC制度具有一定的戰略意義，因港交所要與全球的交易所繼續競爭，在未來要吸引全球資金和全球優質企業，而SPAC制度可能是一個潛在的突破口，可以幫助集團提前捆綁專業的資產管理人，為集團未來的全球化戰略打好基礎。

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圖看SPAC是甚麼

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國信指，SPAC加速了金融專業的進一步分工，未來交易所不僅要重視做市商，還要重視專業的資產管理人。從資本市場的角度來分析，SPAC是一種令人振奮的金融創新，其意義不僅僅在於提供了一種便捷的上市方式，關鍵之處在於SPAC為專業的資產管理人提供了更大的發揮空間，擴展了二級市場主動管理的內涵。

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「當二級市場的資金冗餘，缺乏成長性資產之時，專業的資產管理人可以從一級市場主動尋找優質資產，不再局限於現有的上市企業。」

從股票交易所的角度來分析，SPAC是傳統IPO之外的第二條戰線，交易所通過上市SPAC，間接捆綁優質資產管理人，鎖定了管理人潛在的收購標的，預計各股票交易所將持續放寬對SPAC的上市條款，在保護中小投資者的同時尋求平衡，加大對SPAC的吸引力度，持續聚攏專業的資產管理人，以提升其股票市場的活躍程度。

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編輯：陳韻妍