賽馬會健康一體化大樓主工程動工　邁向新里程

香港城市大學（城大）賽馬會健康一體化大樓今日（3月2日）舉行主工程動工典禮，標誌著這幢配備一流設施，在「健康一體化」的概念下，肩負促進人類、動物和環境健康獨特使命的大樓，邁向新里程。典禮透過網上錄像同步進行，以減少面對面聚集，確保嚴格遵守新冠病毒防禦措施。

▲ 城大賽馬會健康一體化大樓舉行主工程動工典禮，出席典禮的主禮嘉賓有（左起）香港賽馬會行政總裁應家柏先生、香港賽馬會主席陳南祿先生、城大校董會主席黃嘉純先生，以及城大校長郭位教授。

城大獲社會人士鼎力支持，尤其是香港賽馬會慈善信託基金於2017年捐出五億元，興建賽馬會健康一體化大樓。這是城大建校以來獲得的最大一筆單一捐款。

這幢自資興建的現代化大樓投資總額高達23億，落成後將為城大賽馬會動物醫學及生命科學院和其他部門提供一流的教研設施，進一步提升大學在相關領域的教學和研究實力，並提供全新體育設施。預計大樓2023年完工，是香港大型的大學教研大樓中，上蓋工程施工期最短的大型項目。

▲ 城大賽馬會健康一體化大樓落成後將為城大賽馬會動物醫學及生命科學院和其他部門提供設備一流的教研設施。

出席典禮的主禮嘉賓有香港賽馬會主席陳南祿先生、香港賽馬會行政總裁應家柏先生、城大校董會主席黃嘉純先生，以及城大校長郭位教授。



馬會主席陳南祿致辭時表示，當年沙士爆發後，馬會迅速撥款成立衞生防護中心，在過去一年多中心亦不時於傳媒報導中被提及。他說：「在持續的疫情下，馬會至今撥捐近10億港元，支援即時紓困和長期抗疫的措施。我相信新大樓和學院能有助香港應對未來的公共衞生危機。」



黃先生感謝馬會多年來對城大社群的支持。他說：「城大與馬會抱持共同的理念，以改善市民生活及社會福祉為己任。賽馬會健康一體化大樓將成為獨特的樞紐，在生物科學及動物醫學方面，為香港以至整個地區的可持續發展作出貢獻。」



郭校長表示，城大早著先機，於2008年已矢志發展香港的動物醫學教育，倡導從事食物安全、人畜共患疾病的科研。他說：「當今新冠病毒疫情全球爆發，城大的一流科研團隊，帶領學術界從根本上解開困境，從而發展為區內動物醫學及生命科學領先的大學。」



城大榮譽法學博士葉錫安博士今日亦有出席典禮。葉博士一直鼎力支持城大，在2017年時見證馬會捐款支持城大興建健康一體化大樓。此外，城大管理層、教職員、六年制動物醫學學士課程學生及運動員學生等，亦透過現場參與或網上錄像出席典禮，共同見證工程進入另一個新階段。



在馬會捐助下，城大團隊克服地理限制，在原胡法光運動中心狹小、靠近山丘的地皮上，興建15層高的賽馬會健康一體化大樓，落成後總面積超過24,000平方米，是原綜合會堂的5倍，並加設一個1,600座位的多功能演奏廳以及全天候室內緩跑徑，後者與環抱城大校園的山邊小徑接連。

（資料由客戶提供）