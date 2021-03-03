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極左混入侵粉衝擊國會？ FBI：找不到證據

環球社會熱點 15:40 2021/03/03

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美國國會暴亂震驚全球，外界一直有言論指極左組織Antifa，混入美國前總統特朗普（Donald Trump）支持者參與國會暴亂。美國聯邦調查局（FBI）表示，現在沒有證據顯示極左組織Antifa參與國會暴亂事件。美國當局強調，針對國會暴亂的調查仍會繼續。

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日本60多歲女子 接種輝瑞疫苗後4日死亡【下一頁】

美國聯邦調查局局長雷伊（Christopher Wray）周二（2日）在參議院司法委員會（Judiciary Committee）上表示，目前尚未發現證據，顯示Antifa等左翼組織參與1月6日的國會暴亂。現時涉事被捕人士主要來自驕傲男孩（Proud Boys）和誓言守護者（Oath Keepers）等極右組織。

雷伊稱在識別極端暴力主義議題上，所有意識形態都是平等的，迄今為止，未發現有隸屬於Antifa的無政府主義組織或人士參與國會暴亂。雷伊強調，FBI的調查會繼續。

在回應特拉華州民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons）提問時，雷伊進一步表示，「未有證據」（not seen any evidence）顯示有Antifa、「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，BLM）平權運動人士，或其他任何有意冒充特朗普支持者的人煽動暴力。

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特朗普支持者於1月6日非法闖入國會，意圖阻止國會確認拜登（Joe Biden）程序。事件造成5人死亡，當中包括一名國會警察和一名前空軍成員，事後亦有兩名涉事警員自殺。

責任編輯：李俊儀

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