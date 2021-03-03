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【新股IPO】汽車之家第二上巿 擬周四招股 集資最多76.3億元 入場費約25434元

股樓投資 16:58 2021/03/03

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汽車之家（新上市編號：02518）已通過上市聆訊，並擬於周四（4日）至下周二（9日）招股。據汽車之家最新銷售文件顯示，公司來港第二上市將發售3030萬股，汽車之家擬以最高每股251.8元發行，尋求籌資最多9.84億美元。汽車之家在美國證交會申報文件顯示，港股每手100股，由此意味入場費達25433.74元；汽車之家擬在3月15日掛牌。

抽唔到快手諾輝健康？ 新股熱未完 上半年不可錯過的6大熱爆新股，見【下一頁】

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已在美國上市的汽車之家成立於2005年，主要為消費者提供選車、買車、用車、換車等一站式服務。其在美股周二收報118美元，按1份ADS等於4股普通股計算，香港發售價相對美股收市價溢價10%。此外，招股書又指，截至去年12月底，汽車之家主要股東為云晨資本（即中國平安的特殊目的公司及附屬公司）持股2.34億股，持股佔比達49%；Kayne Anderson的聯屬實體為第二大股東持股10%；Comgest Global Investors S.A.S.的聯屬實體為第三大股東，持股5.1%。

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記者：張以正

汽車之家（Autohome，美：ATHM） 中國概念股 港股
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