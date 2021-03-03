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【兩會2021】安盛姚遠：兩會將不設GDP增長目標免釋誤導訊號　料續促進市場對外開放及人民幣國際化

宏觀解讀 13:52 2021/03/03

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姚遠稱，不公布GDP增長目標，並不代表增長速度不再重要，但精確的年度目標將被長期目標，如2035年GDP翻倍所取代。

全國人大會議將於3月5日召開，安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠認為，中央將維持不公布經濟增長目標的做法，因今年增長率將顯著受到基數效應影響，從而可能發出誤導訊號，預期中國更有可能提出一些就業目標，例如創造1,100萬個就業機會、5.5%失業率等，並確保宏觀環境維持穩定，這與政策規劃從高速轉向高質量發展的方針保持一致。

瑞銀料兩會將有電動車新政策出爐，詳見【下一頁】

姚遠稱，不公布GDP增長目標，並不代表增長速度不再重要，但精確的年度目標將被長期目標，如2035年GDP翻倍所取代，這類長期目標仍將推動中國在未來數年內實現某平均增長率，同時保留更靈活的政策空間。

由於經濟最壞時間已過，姚遠預期今年政策扶持力度會縮減，人行近日的流動性操作已說明政策正常化正逐步進行。財政政策方面，刺激力度將有所減弱，預算赤字或會回落至3%水平，專項債發行規模或減至約3萬億元人民幣，但財政政策的整體方向仍屬擴張性，並可能偏向於支持中小企業、消費和新基礎設施。

汪濤料兩會將停發特別國債，詳見【下一頁】

他預期，人大會議將就「雙循環」提供更多細節，其中「內循環」將集中發展科技與創新，同時促進消費、供應鏈安全及減少碳排放，而「外循環」則將加強與全球各國合作，例如在經濟方面透過區域全面經濟夥伴協定（RCEP）及全面投資協定（CAI），推動更深層且高質量的融合，並在金融方面持續促進市場對外開放及人民幣國際化。

相關文章：【中國經濟】大摩：「就地過年」消費效應強料首季GDP增長19%　工廠較往年早十天復工

 

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編輯：陳韻妍

經濟 財政政策 人民幣國際化 中國人民銀行 中國 GDP 經濟內循環 人大政協兩會 安盛
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