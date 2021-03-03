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【電動車】瑞銀料內地電動車2025年佔銷量25%　兩會料有新政策出爐

股市 13:42 2021/03/03

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瑞銀料內地電動車2025年佔銷量25%　兩會料有新政策出爐＿

瑞銀中國汽車行業主管鞏旻表示，電動車產業轉變加快，多個車企推出具競爭力車款，預計中國電動車在總汽車銷量的佔比2025年可達25%、2030年可達62%，較該行之前預測的20%和48%更多，而內地去年提出2025年新能源汽車佔新車銷售20%的目標。

內地本周將舉行兩會會議，鞏旻預期，內地去年9月提出2060年「碳中和」目標，預計在兩會及其後十四五規劃，陸續有更多新能源車相關政策推出，但預計主軸仍是以「積分制」替代補貼政策。

鞏旻續指，福士汽車（內地譯大眾汽車，Volkswagen）在內地新發布的電動車ID.4 ，若計及購置稅考慮，價格已接近可比燃油汽車，計及未來電池包成本由現時每度電130美元降至2025年的70美元，油車與電動車之間的成本差距將消除。

百度吉利合資電動車企「集度汽車」成立 百度持55%、吉利母企持45%，可見【下一頁】

他續指，福士ID.4推出代表傳統車企「反擊」，現時內地電動車業由Tesla、自主品牌、新勢力初企不同企業競爭，較歐洲、美國已有龍頭企業主導情況不同，令中國電動車市場的競爭加劇，但認為寧德時代等內地零件生產商在全球層面都具有競爭力，而自主品牌漸在本地叫價力提升，電動車革命對於中國車企和零件供應商而言是「機」大於「危」。

鞏旻稱，從估值和競爭因素，瑞銀更看好零件供應商及在轉型中的傳統車企。

他也認為，汽車業正邁向「電子產品」方向發展，Tesla提供自動駕駛等售後訂用服務，可為成為企業持續利潤來源，認為汽車軟件是下一戰場，而傳統車企、互聯網產業都在大舉投資。

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記者：麥德銘

港股 汽車股 瑞銀 電動車 Tesla 大眾
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