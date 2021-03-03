【中芯國際】中芯受惠美國放寬成熟製程芯片許可　有助紓解環球晶片短缺情況 

▲ 最新研究報告指出，美國解除對中國最大晶圓代工廠中芯國際禁售限制，令目前全球晶片供應進一步緩解。

環球晶片仍然短缺，晶片市場戰況激烈，隨著拜登上場，中國晶片商禁令亦開始解除。最新研究報告指出，美國解除對中國最大晶圓代工廠中芯國際（00981）禁售限制，令目前全球晶片供應進一步緩解。

報告指出，緩解的時間點會落在2022年的上半年，但2021年全年晶片供不應求的情況仍將持續。不過，因為對晶片供應問題解決有所期待，晶圓出貨價漲勢預計將在今年達到高峰，明年則有成長壓力。

報告亦指，目前美國僅在14nm的相對成熟的芯片製程上批出許可，並不包含10nm製程的許可。由於美國先前將中芯國際列入出口禁令的實體清單後，主要就是限制10nm以下的先進製程的發展，所以預期未來也將不會看到美國對10nm以下先進製程的禁令放寬動作。

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雖然中芯國際取得成熟製程的出口許可，有助紓解晶片供應緊張情況，但當前芯國際 28nm的產能利用率已經處於滿載階段，而14nm在無法為華為代工，短期間又沒有客戶替代的情況下，預期在未來一到兩季內對市場整體情況的助益不大。

整體來說，必須等待中芯國際在採購新的設備與材料進行擴產之後，才能幫助解決當前市場上缺貨的問題。而加入採購設備及材料的時間後，預計這樣的時間點最快將落在2022年的上半年，最晚則是2022年的第3季，這也意味著2021年全球晶片欠缺的情況將會持續。

而放寬成熟製程的出口禁令，對於中芯國際來說則是將會加速14nm以上的投資與量產狀況，對於設備及材料商有利。因此，在獲得禁令的放寬許可後，接下來的幾季設備及材料商將會看到訂單量的增加，而代工於晶圓出貨價格也將會在接下來的一到兩季中提升。但是，隨著中芯國際擴產設備的到位，市場供應正常化後，代工價格及晶圓出貨價將不容易再有成長空間，使得2022年整個產業的成長面臨瓶頸。

責任編輯：李彥煒