【消費優惠】PopWalk天晉匯辦萌「寵」手作市集　消費指定金額送福袋

▲ 場內提供多個打卡位和4個障礙物，主人可以與寵物影相兼玩樂。

近來愈來愈多商場推出寵物相關的活動。PopWalk天晉匯由3月5日起的一連兩星期，推出萌「寵」手作市集。場內有超過70個手作人，提供寵物美食、服飾及飾物等攤位。

不同日期有不同特色活動。例如：（1）在3月5日至7日期間，有pompompom2016以羊毛為材料，創作寵物相關羊毛氈。（2）在3月12日至14日期間，全日寵提供寵物手作和服。

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場內提供多個打卡位和4個障礙物，主人可以與寵物影相兼玩樂。並提供多項活動

1. 「Pet Pet 專業寵物拍攝服務」，只要即日在任何商店消費滿指定金額，即可參加，並送出相架。

2. 「Be a Cutie Pet寵物學堂」，教導五大主題內容，包括：「寵物美容DIY」、「寵物香薰按摩」、「寵物芳療」、「寵物音叉芳療」及「寵物傳心」。

3. 《完美寵物大賞》活動，由參加市集的手作檔主評分，寵物可到手作攤位與檔主交流及收集指定大賞印仔，集滿指定印仔數量，即可獲精美禮品乙份。而每日首80位參加市集人士，只需於商場內即日以電子貨幣單一消費滿100元，即可換領「Love Pet Pet福袋」乙個，福袋內有禮品及指定寵物商戶現金贈券。

責任編輯：馬意文