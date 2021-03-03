【SPAC】新世界家族再傳投身SPAC　瑰麗酒店擬借殼上市集31億港元

▲ 新世界旗下的瑰麗酒店（Rosewood Hotel）集團擬尋找SPAC上市

新世界發展 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛本周傳出在美國通過SPAC籌集資金，由其妹妹鄭志雯管理的瑰麗酒店（Rosewood Hotel）集團，據報也擬從SPAC 上市集資最多4億美元（約31億港元）。瑰麗酒店據報已委任瑞信、摩通兩家投行處理SPAC上市事宜。

近期多個香港富豪參與SPAC 投資，長和系創辦人李嘉誠、鄭志剛都傳出擬成立SPAC上市公司，電盈 （00008） 、李嘉誠兒子李澤楷已建立兩家SPAC，並擬建立第三家SPAC。

李澤楷擬成立第三間SPAC、集資數億美元 無預Peter Thiel，可見【下一頁】

鄭志剛傳醞釀在美國通過SPAC上市 集資最多31億元，可見【下一頁】

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國信證券指港交所引進SPAC具戰略意義【下一頁】

SPAC（special-purpose acquisition company）俗稱空頭支票公司，私募基金、富裕投資者成立SPAC上市，SPAC需要在特定時間收購資產，有關方式被視為另類的新股IPO上市方式，可加快公司上市效率。

香港、新加坡、英國近期也研究是否推出SPAC 上市制度。

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編輯：麥德銘