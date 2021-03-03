【阿里巴巴9988】 阿里與日本二手交易平台Mercari 合作 共同拓展跨境電商

阿里巴巴(09988)擴充日本業務，當地新創獨角獸企業之一，二手貨品交易平台Mercari日前宣布將與阿里旗下的淘寶及閒魚合作，讓內地消費者在平台上購買Mercari售賣的貨品，加強跨境電商業務。 阿里巴巴今日收報232.4元，上升1.3%。

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Mercari近年加快拓展跨境電商，在全球約百個地區開銷售活動，除了阿里，Mercari亦和東南亞科企Sea(美：SE)旗下的網購平台蝦皮(Shopee) 合作，在台灣市場開展跨境電商銷售，當中以音樂 CD及藝人偶像商品取得較佳銷情。Mercari在日本的同業樂天(Rakuten) ，亦有和京東(09618)，在內地開展跨境電商銷售活動。

另一方面，阿里旗下，近期傳出擬擱置向現有及已離職員工股份回購計劃的金融科技公司螞蟻集團，外電最新消息指，集團董事長井賢棟表示公司最終將會上市，並將尋找僱員變現部分持股的方法。井賢棟表示，公司一直在與監管機構就業務調整以符合監管要求進行磋商。由於螞蟻何時回復上市仍未有時間表，市傳一些在螞蟻原計劃上市日期前不久加入公司的員工，已經選擇離職而無心等待公司重啟上市，意味公司或面臨一輪員工離職潮。

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