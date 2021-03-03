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【大行報告】野村：美債息反彈利好長期投資回報率　調高友邦目標價17%

股市 13:01 2021/03/03

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野村指，美債息上升下，看好友邦長期投資回報，將長期投資回報率預測調升50點子，與公司管理層目標一致。

野村證券以「去年是需要忘記的一年」為題發表報告，指由於疫情持續至去年下半年，恐限制高利潤產品的銷情，因此將友邦保險 （01299） 去年新業務價值預測下調4%，但基於美國十年期債息反彈，將長期投資回報率上調50點子，加上集團在內地業務長前景正面，故調高友邦目標價17%至94.17元，維持「中性」。

野村將友邦年化新保費預測下調1%，當中香港上調3%，但被東盟及其他市場下調2%所抵銷，預期全球新業務價值下跌29%，香港及內地分別跌63%及4%。

傳友邦、中策有份競購東亞人壽，詳看【下一頁】

該行稱，「最惡劣時間已過」，預期今年新業務價值會逐步改善，隨中港於下半年通關，本港市場復甦及內地新業務帶來機遇，預期2021及2022年分別增長25%及30%，年化新保費升5%至6%。內地方面，野村調高2022年新業務價值預期1%。

野村指，美債息上升下，看好友邦長期投資回報，將長期投資回報率預測調升50點子，與公司管理層目標一致，該行同時調高內地終端業務增長至4%，因此調升友邦目標價17%。

相關文章：【友邦股價】星展升友邦目標價至120元　形容「原預測太保守」

相關文章：【宏利業績】宏利金融去年多賺4.8%　派息0.28加元

 

【去舊立新】轉移舊TVC至BCT或作出新供款  享高達1.41%基金單位回贈

編輯：陳韻妍

港股 大行報告 目標價 新業務價值 友邦保險（01299）
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