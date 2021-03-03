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【花旗擺烏龍】花旗早前誤轉9億美元予露華濃債權人　現尋求法院涷結款項

Hot Talk 12:57 2021/03/03

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花旗要求地區法院法官執行強制令，涷結早前誤轉給露華濃債權人的款項。

花旗銀行（美﹕C）早前誤替美國化妝品品牌露華濃（Revlon）債權人償還貸款，涉資高達9億美元。最新消息指，在上訴期間，該行周二（2日）向地區法院法官申請涷結有關資金，以避免資金被轉走，無法追討相關款項。

花旗誤向露華濃債權人滙款9億美元，詳情可看﹕【下一頁】

花旗紐約貸款部去年原計劃向露華濃債權人償還約780萬美元利息，但該行錯誤向債權人償還約9億美元貸款。露華濃的債權人向花旗歸還款項後，仍有約5.04億美元壞帳，花旗隨後發起訴訟，擬追討有關款項，惟法院最終裁定債權人無需向花旗還款，花旗決定上訴。

花旗周二向地區法院法官Jesse Furman 請求維持強制令，繼續涷結被錯誤轉走的款項，以免露華濃債權人在上訴期間，將款項轉移給全球數以百計的投資者。花旗稱，若不涷結有關款項，即使花旗最終上訴得直，仍「不可能」完全追蹤到該筆款項的去向。

據悉，花旗誤轉款項給露華濃債權人包括對沖基金和資管公司Brigade Capital Management、HPS Investment Partners和Symphony Asset Management。

相關文章：【美資銀行】據報花旗擬出售部分亞太區業務

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編輯﹕賴奕羚

美股 銀行 花旗銀行 美國 紐約
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