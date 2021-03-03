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美藥房助打疫苗 成功收集大量個人資料推銷生意

環球社會熱點 13:18 2021/03/03

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美國早已開展新冠疫苗接種計劃，美國國民可選擇於指定大型連鎖藥房接種新冠疫苗，有數百萬的市民已預約於藥房接種。但據報美國有連鎖藥房處理疫苗接種預約時，會收集大量市民資料作推廣用途，變相市民於接種新冠疫苗時，間接送上個人資料予藥房使用。

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外媒報導指，美國大型連鎖藥房CVS、Walgreens及Walmart 在接受市民接種新冠疫苗預約時，會自動把他們的資料登記於病人系統內，更要求市民註冊成藥房用戶，以取得他們的資料。而市民配合提供的個人資料，會被藥房用作推廣宣傳用途，藥房將定期向用戶發送優惠劵及促銷，同時亦向他們提供度身訂制的市場營銷等。

CVS首席運營官羅伯茨（Jonathan Roberts）指，每位顧客註冊成為用戶後，公司可取得他們的電子郵件、短信，以便與顧客定期進行交流。CVS於診所內為顧客提供購物通行證及健康教育，透過為市民接種疫苗進行軟銷。該公司更鼓勵市民於等待接種疫苗時註冊其「忠實顧客」計劃，但強調屬自願性質。

美國批准使用強生疫苗 本周可交付高達400萬劑 【下一頁】

此外，Walgreens及Walmart亦要求市民設立網上病人系統，其中Walgreens會自動收集個人資料及對服務使用情況的信息，用戶更會定期收到營銷電子郵件。

根據《健康保險隱私及責任法案》（Health Insurance Portability and Accountability Act，簡稱HIPAA），所有美國醫療機構禁止使用醫療數據作營銷用途。

責任編輯：郭麗明

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