【阿斯利康】南韓2人接種牛津疫苗後死亡

新冠肺炎疫情持續，多國相繼為民眾大規模接種新冠疫苗。南韓上月底展開新冠疫苗接種計劃，已有多人接種牛津大學與阿斯利康研發的新冠疫苗後出現不良反應。韓聯社報道，南韓更有兩名男子接種牛津疫苗後死亡。

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【牛津疫苗】引數據稱仲勁過輝瑞 英衛生相反擊歐盟質疑 【下一頁】

南韓疫苗接種情況

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南韓防疫部門指出，首名死者為一名年約50多歲的男子，入住京畿道高陽市的一間療養院。男子周二（2日）接種牛津與阿斯利康（Astrazeneca）研發的新冠疫苗，在同日下午突然心臟病發作及呼吸困難。

據悉，男子同日送往醫院搶救後情況一度好轉，但於翌日上午再次心臟病發死亡。但南韓防疫部門指出，這名男子本身患有心臟病、糖尿病、中風等多種疾病，目前未能確認他的死因是否與接種疫苗有關。

第二名死者為一名患有腦血管疾病的63歲男子，為平澤市一間療養院的院友。這名男子於上周六（2月27日）接種牛津疫苗，接種翌日出現發高燒、全身疼痛的嚴重症狀。這名男子的病情其後惡化，周二轉院接受治療，但因出現敗血症及肺炎而於當地周三（3日）早上死亡。

當局將進一步調查兩名男子的死因，同時對療養院内同樣接種疫苗的人士進行醫學觀察，以了解他們會否出現不良反應。

另外，南韓當局指周二有人接種牛津疫苗後出現嚴重不良反應。其中一名中年男子接種20分鐘後，出現口齒不清、頭痛及全身無力的嚴重症狀。

當局指南韓周二再有51人接種新冠疫苗後出現不良反應，全國累計有207宗接種後有不良反應的個案，相等於全國約0.24%的接種人口。其中206人接種牛津疫苗，1人接種輝瑞（Pfizer）疫苗。

圖解疫苗接種注意事項

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責任編輯：鄭錦玲