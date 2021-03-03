【阿斯利康】南韓一男子接種牛津疫苗後 心臟病發死亡

新冠肺炎疫情持續，多國相繼為民眾大規模接種新冠疫苗。南韓上月底展開新冠疫苗接種計劃，早前有多人接種牛津大學與阿斯利康研發的新冠疫苗後出現不良反應。韓聯社報道， 南韓一名男子接種牛津疫苗一日後，心臟病發死亡。

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南韓疫苗接種情況

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南韓防疫部門指出，死者為一名年約50多歲的男子，入住京畿道高陽市的一間療養院。男子周二（2日）接種牛津與阿斯利康（Astrazeneca）研發的新冠疫苗，在同日下午突然心臟病發作及呼吸困難。

據悉，男子同日送往醫院搶救後情況一度好轉，但於翌日上午再次心臟病發死亡。但南韓防疫部門指出，這名男子本身患有心臟病、糖尿病、中風等多種疾病，目前未能確認他的死因是否與接種疫苗有關。

當局將進一步調查這名男子的死因，同時對該療養院内同樣接種疫苗的人士進行醫學觀察，以了解他們會否出現不良反應。

另外，南韓當局指周二有兩人接種牛津疫苗後出現嚴重不良反應。其中一名中年男子接種20分鐘後，出現口齒不清、頭痛及全身無力的嚴重症狀。另一名60多歲男子於接種翌日，出現發燒、全身肌肉痛及血壓下降的症狀。

圖解疫苗接種注意事項

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責任編輯：鄭錦玲