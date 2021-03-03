民調: 3/10美國人支持分裂國家 撐所屬地區脫離聯邦

美國社會愈來愈分化，大型的種族不公示威潮，加上政府撕裂，還要同時遇上新冠肺炎疫情來襲，都加深民主黨及共和黨的選民間的政治分歧。美國有調查發現，10分3美國人認為分歧已大得不能協調，支持所住州份脫離美國聯邦。

政治科學研究項目Bright Line Watch進行民意調查，顯示有29%的選民接受將美國化整為零，分裂成多個不同地區。從黨派分，共和黨人尤其支持分裂美國，多達3分1人支持所屬州分脫離美國聯邦。

民主黨方面，21%選民抱有相同想法，在加州等民主黨根據地，支持分裂出去的民主黨人尤其多。

德州等多個較傾向共和黨州份，有極端言論指要脫離美國。研究人員表示過去覺得這是非常個別人士的言論，不用認真看待，但近月密西西比州（Mississippi）和德州領導人公開宣傳主張，促使他們設計了兩個調查項目衡量民眾想法。結果發現，許多民主黨選民實際上亦有相同想法。

惟研究亦特別指出，結果只顯示選民的直覺想法，受訪選民沒有仔細思考美國分裂的後果，稱公眾不應全盤接受有關數字。

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此外，研究亦調查受訪者對政府救市的取態，讓受訪者從兩名分別反對及支持救市的政客中選擇，結果所不論黨派，支持救市的政客支持度較高。

撐救市者在民主黨的支持者高出18個百分點，在獨立選民中則為12個百分點，相對傾向支持小政府、反加稅的共和黨選民，撐救市者支持度也高11個百分點。

Bright Line Watch聯合創始人尼漢（Brendan Nyhan）表示，現時看到民主共和兩黨，不時相爭提供更慷慨的援助。公眾很大程度上同意，政府應該於美國當前經濟狀況，提供更多幫助。

責任編輯：李俊儀