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【Gucci母企】開雲集團領投二手奢侈平台Vestiaire Collective 融資16億晉身獨角獸

Hot Talk 12:24 2021/03/03

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【Gucci母企】開雲集團領投二手奢侈平台Vestiaire Collective 融資16億晉身獨角獸

二手時尚精品平台Vestiaire Collective宣布，完成新一輪共1.78億歐元（約16.7億港元）融資，由法國開雲集團、美國投資公司老虎環球基金領投。Vestiaire Collective表示，隨著平台在過往一年的交易量按年增長達100%，本輪融資確定了Vestiaire Collective為獨角獸企業（估值超過10億美元的初創公司），有利迎接下一個快速增長周期。

除了開雲集團，老虎環球基金，現有股東繼續跟投，包括Vestiaire Collective首席執行官Maxmilian Bittner、法國國家投資銀行、康泰納仕集團Conde Nast、法國歐瑞澤基金公司、富達國際旗下基金、Korelya Capital、法國奢侈品技術投資基金及Vitruvian Partners。

Hermès上季銷售大勝預期 亞洲市場升35%【下一頁】

法國開雲集團領投二手奢侈平台Vestiaire Collective，後者已晉身獨角獸企業。

開雲集團擁有Gucci、Bottega Veneta、Saint Laurent等奢侈品牌，主席兼行政總裁François-Henri Pinault表示，二手奢侈品現為一項確切的趨勢，對年輕顧客尤其如此，與其置之不理，期望把握本次機會，為時尚產業的未來帶來影響，讓其朝更創新與更可持續的方向發展。

Vestiaire Collective首席執行官Maximilian Bittner則稱，二手版塊整體正在急速增長，特別受千禧一代及Z世代消費者的歡迎，將塑造未來的零售格局。

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編輯：陳健婷

亞洲市場 品牌 零售 集資 法國 GUCCI 時尚
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