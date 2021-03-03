  • 18°C
香港時間 : 2021303日 (三) 16:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】茲曼尼GIORMANI真皮梳化低至75折　指定日期設限定優惠（多圖）

商業 13:00 2021/03/03

分享：

茲曼尼GIORMANI推出多項優惠。

疫情下品牌多推出優惠，刺激消費。茲曼尼GIORMANI推出「至抵價格安心購買」優惠，截至4月18日期間，凡購買指定真皮梳化，低至75折，款式有超過100款及200種皮色和布色以供選擇。

由即日起到茲曼尼GIORMANI，訂購新訂造其Grade 3至Grade 5 的半真皮或全真皮梳化，亦可獲75折優惠。至於Grade 1至Grade 2的半真皮或全真皮梳化，則可獲77折優惠。

【疫市營商】Canon綫上商店銷售增5成　營商策略將靠結合O2O

    點擊圖片放大
    +3
    +2

另外，在指定日期購買指定型號，亦有優惠。例如：3月1日至14日期間購買Grade 1水牛皮半真皮3座位雙電動彈鉸梳化，由18,080元減至14,080元。3月15日至4月6日購買Grade 1水牛皮半真皮3座位梳化由8,930元減至6,698元。

事實上，茲曼尼GIORMANI官網亦進行折扣優惠，多款商品正減價。但更新送貨安排，如訂購的梳化產品，最快送貨日期為4月3日之後。

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

責任編輯：馬意文

相關文章

【消費優惠】精選MegaBox消費獎賞　購物回贈高達1600元
2021/02/26
【消費優惠】精選MegaBox消費獎賞　購物回贈高達1600元
【消費優惠】多個品牌推轉季清貨優惠　先施、永安低至2折
2021/03/01
【消費優惠】多個品牌推轉季清貨優惠　先施、永安低至2折
【消費優惠】一田春日BB用品展　推4項優惠及折扣（多圖）
2021/03/01
【消費優惠】一田春日BB用品展　推4項優惠及折扣（多圖）
【消費優惠】啟田商場翻新完成　新活動玩遊戲送現金券或茶杯套裝（多圖）
2021/03/02
【消費優惠】啟田商場翻新完成　新活動玩遊戲送現金券或茶杯套裝（多圖）
疫情 品牌 產品

上一篇文章

【消費優惠】PopWalk天晉匯辦萌「寵」手作市集　消費指定金額送福袋

下一篇文章

【電子支付】FIS報告：香港2024年電子錢包將普及　正式邁向無現金化
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Tesla】Tesla Model 3香港價格調整　所有版本價格均有所下調
【Tesla】Tesla Model 3香港價格調整　所有版本價格均有所下調
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【農夫山泉】單靠樽裝水　鍾睒睒中國首富之位難坐得穩？
【農夫山泉】單靠樽裝水　鍾睒睒中國首富之位難坐得穩？