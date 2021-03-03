【消費優惠】茲曼尼GIORMANI真皮梳化低至75折　指定日期設限定優惠（多圖）

▲ 茲曼尼GIORMANI推出多項優惠。

疫情下品牌多推出優惠，刺激消費。茲曼尼GIORMANI推出「至抵價格安心購買」優惠，截至4月18日期間，凡購買指定真皮梳化，低至75折，款式有超過100款及200種皮色和布色以供選擇。

由即日起到茲曼尼GIORMANI，訂購新訂造其Grade 3至Grade 5 的半真皮或全真皮梳化，亦可獲75折優惠。至於Grade 1至Grade 2的半真皮或全真皮梳化，則可獲77折優惠。

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另外，在指定日期購買指定型號，亦有優惠。例如：3月1日至14日期間購買Grade 1水牛皮半真皮3座位雙電動彈鉸梳化，由18,080元減至14,080元。3月15日至4月6日購買Grade 1水牛皮半真皮3座位梳化由8,930元減至6,698元。

事實上，茲曼尼GIORMANI官網亦進行折扣優惠，多款商品正減價。但更新送貨安排，如訂購的梳化產品，最快送貨日期為4月3日之後。

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責任編輯：馬意文