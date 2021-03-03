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iMac 更新提早？傳蘋果已停產512GB及1TB SSD iMac

科技 13:15 2021/03/03

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據科技網站Appleinsider最新引述蘋果供應鏈的消息人士報道，蘋果已停止生產21.5吋512 GB及1 TBSSD iMac 4K 型號。

有關蘋果（Apple）iMac 2021將迎來近10年的大改版消息不斷，據科技網站Appleinsider最新引述蘋果供應鏈的消息人士報道，蘋果已停止生產21.5吋512 GB及1 TBSSD iMac 4K 型號，意味著iMac 2021 年更新版或會比外界預期推出得更快。

報道指，該兩種型號的iMac在蘋果網站上均被列為「currently unavailable」，其他 iMac 4K 型號包括256GB SSD及1TB Fusion Drive則仍然有供貨。目前尚不清楚為何蘋果停止這兩款型號的生產，不過過去已多次傳出蘋果正在為 2021 年重新設計 iMac，取代21.5吋及27吋iMac的機型。

蘋果Beats無線耳機將支援「Find My」功能　需升級至iOS 14.5系統

【蘋果動向】蘋果或於2023年推出摺疊式iPhone　並採用屏下指紋辨識技術

此外，爆料達人 Jon Prosser日前在Twitter上指，蘋果將在 2021 年替已經 10 年未更新外觀的 iMac 進行大改版，同時改用自家的M1芯片。

他日前還透露了新款 iMac 將會提供5種新顏色：太空灰、銀、玫瑰金、綠色、天藍色。

【蘋果新品】傳蘋果本月將推出全新iPad Pro　效能追貼MacBook

責任編輯：張寶燕

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