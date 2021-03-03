iMac 更新提早？傳蘋果已停產512GB及1TB SSD iMac

▲ 據科技網站Appleinsider最新引述蘋果供應鏈的消息人士報道，蘋果已停止生產21.5吋512 GB及1 TBSSD iMac 4K 型號。

有關蘋果（Apple）iMac 2021將迎來近10年的大改版消息不斷，據科技網站Appleinsider最新引述蘋果供應鏈的消息人士報道，蘋果已停止生產21.5吋512 GB及1 TBSSD iMac 4K 型號，意味著iMac 2021 年更新版或會比外界預期推出得更快。

報道指，該兩種型號的iMac在蘋果網站上均被列為「currently unavailable」，其他 iMac 4K 型號包括256GB SSD及1TB Fusion Drive則仍然有供貨。目前尚不清楚為何蘋果停止這兩款型號的生產，不過過去已多次傳出蘋果正在為 2021 年重新設計 iMac，取代21.5吋及27吋iMac的機型。

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此外，爆料達人 Jon Prosser日前在Twitter上指，蘋果將在 2021 年替已經 10 年未更新外觀的 iMac 進行大改版，同時改用自家的M1芯片。

他日前還透露了新款 iMac 將會提供5種新顏色：太空灰、銀、玫瑰金、綠色、天藍色。

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責任編輯：張寶燕