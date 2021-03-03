▲ 【本港樓市】星展丘卓文：樓市剛性需求強兼低息環境持續 今年樓價料平穩、上下波動約5%

本港樓市去年在疫情下未見有重大調整，星展香港房地產業分析師丘卓文表示，本港剛性需求非常強勁，「很多人好想買樓」，只要首期不是問題，剛性需求仍在，加上低息環境持續，業主持貨能力強，預期今年樓價相對平穩，上下波動約5%。股份方面，他看好新世界發展 （00017） 、恒隆 （00101） 及太古地產 （01972） 。

新盤陸續登場，丘卓文指，發展商不知何時會再收窄社交距離限制，因此「有得賣就賣」，定價普遍與市價相若，去貨速度亦佳，若定價較進取的新盤，去貨速度會較慢，故現時發展商推盤亦未必存在很大加價空間。

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失業率升至近17%年新高，丘卓文稱，現時失業率集中與零售及旅遊有關，暫未見失業率蔓延至金融業的趨勢，反而近月港股表現不錯，即使經濟欠佳，不少人卻在金融市場賺了不少錢，除非股市波動導致財務損失，市民才會考慮減持物業。

零售市道方面，他認為，零售市場最壞情況已過，旅遊旺區的租金已從高峰回落約七至八成，再大跌空間有限，若重新通關，預期首數個月零售會有很大反彈，因積壓需求會蜂擁而至，對奢侈品市場會有很大幫助，但長遠零售市道要回到社會運動前的高峰水平，則存在困難。他解釋，香港奢侈品的種類及價格，與內地相差不遠，加上內地消費者可能已形成在本土購物的習慣，故當一切回復正常，本港的奢侈品銷售會低於昔日。

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「奢侈品品牌未來再加舖的可能性不大，業主只能將舖租予其他租客，這些租客的承租能力不及奢侈品品牌，便會對商場租金有影響。」

丘卓文最看淡寫字樓前景，國際跨國企業受制疫情，未能來港視察業務，加上中資需求淡靜，中環寫字樓空置率已升至約7.5%，為20年最高，預期今年寫字樓租金會再跌5%至10%，當中中環料跌約10%。

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「今年寫字樓市場缺乏新供應，若中資需求回升，空置率會下降，但要回到之前的低位存在一定難度。」丘卓文指，明年港島東及啟德有超過200萬呎新供應，2023至2024年中環又有3至4個重建項目落成，新供應超過120萬呎，加上在家工作影響逐步浮現，均不利寫字樓前景。

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編輯：陳韻妍