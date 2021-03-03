【大行點睇】理文造紙去年業績勝預期 瑞信重申優於大市評級

瑞信發表研究報告指，理文造紙（02314）於昨日發表去年業績，期內純利按年增10.7%至至近37億元，較市場預期為佳，盈利增長主要受惠紙價及需求上升所帶動。該行將其目標價由9.3元上調至9.5元，重申「優於大市」評級。

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瑞信將理文造紙2021及22年盈利預測分別上調8.6%及8.3%，以反映較高的利潤率假設，並預期2023年將會錄得約40億元盈利。該行料因需求復甦及相關庫存在低水平，短期內紙價將維持穩固。並認為長遠來說，大型造紙廠將能進一步享受其競爭優勢，因它們具備強勁的回收紙漿及本地廢紙回收網絡。

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理文造紙現升5.7%，報7.93元，成交2548萬元。

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