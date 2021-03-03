【電子支付】FIS報告：香港2024年電子錢包將普及　正式邁向無現金化

▲ 數碼支付愈來愈普及，FIS旗下Worldpay《2021 年全球支付報告》就指出，2024年電子錢包將更為普及，正式進入無現金化時代。

數碼支付愈來愈普及，FIS旗下Worldpay《2021 年全球支付報告》就指出，2024年電子錢包將更為普及，正式進入無現金化時代。

FIS報告發現，2020年香港現金交易佔店內消費額9%，按年下降17%，預計現金結賬的使用率於未來4年將迅速下跌，至2024年，其於店內消費的佔比將降至1.6%。而信用卡付款仍是香港人於店內消費的首選，佔總交易額一半以上（56%），趨勢預計能保持到2024年。其次，電子錢包將成為增長最快的店內付款方式，料電子錢包將於2024年佔總交易額36%，較2020年上升22%。

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另外，香港電子商務市場主要由手機購物驅動，預計在未來4年內增長41%，達到290億美元。2020年最受歡迎的網上付款方式分別是：信用卡（45%）、電子錢包（29%）和銀行轉賬（11%）。

報告預料，2024年，電子錢包將取代信用卡成為香港最受歡迎的網上付款方式，佔總成交額 37%。預付卡和充值或延期付款扣帳卡將成為香港增長最快的網上付款方式之一，分別以每年18%和22%的速度增長，預計至2024年，交易額將分別佔整體網上交易6%和3%。

該報告分析了41個國家的當前和未來的支付趨勢。數據顯示，新冠疫情加速電子錢包的普及，同時減少現金在本地銷售點（POS）的使用。

責任編輯：李彥煒