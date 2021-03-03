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【中興新產品線】傳中興通訊續拓車用領域業務　設立汽車電子產品線

科技 12:13 2021/03/03

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早前傳出小米會攻汽車市場，刺激股價上揚，近日亦有傳中興通訊將設立汽車電子產品線。

早前傳出小米會攻汽車市場，刺激股價上揚，近日亦有傳中興通訊將設立汽車電子產品線。

根據內地界面新聞報導，中興（00763）昨日於公司內部發文，將設立汽車電子產品線，包括汽車電子領域的統一業務規劃與經營，傳多位中興通訊人士已證實消息，但中興官方仍未答覆。而從公開信息來看，中興定位是汽車電子產品的供應商，並未明確表示是否要「造車」。

事實上，中興早於2016年開始布局汽車領域，當年成功收購珠海廣通客車，組建中興智慧汽車有限公司，以進入新能源汽車領域，圍繞新能源汽車研發、設計、生產製造，車聯網應用、大數據、自動駕駛、雲端運算中心的系統研發與建設營運，希望建立全新業務。當時，中興通訊高層曾表示，正在招攬相關人才，未來智慧汽車將是中興通訊一個很重要的業務。

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在上週結束的世界行動通信大會（MWC）上，中興展示了其自研的5G-V2X解決方案，包含5G車聯模組C-V2X、工業級路側單元RSU、遠端雲控平臺等產品，賦能自動駕駛。目前，中興亦已參與了長沙先導區、雄安示範區、海南先導區、無錫示範區等多個車路協同項目。

中興通訊認為，未來將由軟體來定義汽車，實現此一變革，基礎軟體平臺層作業系統發揮著至關重要的作用，而中興通訊旗下的新支點工業作業系統，既能滿足即時性、安全性，又能滿足開放性，為建構整個智慧汽車及應用場景提供重要支撐。

責任編輯：李彥煒

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