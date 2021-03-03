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【社區團購】美團優選涉不正當價格行為遭罰150萬 美團：加強整改（第二版）

股市 15:28 2021/03/03

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美團旗下社區團購業務美團優選遭市場監管總局行政處罰150萬人民幣。

市場監管總局公佈，依法對橙心優選（北京）科技发展有限公司（橙心優選）、上海禹璨信息技術有限公司（多多買菜）、深圳美團優選科技有限公司（美團優選）、北京十薈科技有限公司（十薈團）四家社區團購企業分別處以150萬元人民幣罰款的行政處罰，對武漢七種美味科技有限公司（食享會）處以50萬元人民幣罰款的行政處罰。

「美團優選」為美團 （03690） 旗下社區團購業務，美團今早高開0.7%，今早一度倒跌2.6%，惟午後再轉升，最新升幅擴大至2.1%，報370元，成交超過55億元。美團回應表示，已收到市場監管總局的行政處罰通知，高度重視誠懇接受，加強整改。

滴滴旗下的橙心優選表示，已經收到監管部門的行政處罰通知，高度重視並真誠接受，將對所涉問題進行全面整改，嚴格遵守相關法律法規，全力保障消費者的合法權益。拼多多（美：PDD）旗下的多多買菜回應，公司高度重視，將按照監管部門要求，對相關問題積極整改。

京東天貓唯品會遭市監局罰50萬【下一頁】

市場監管總局表示，隨著各大互聯網平台企業大舉進入社區團購市場，秩序不規範、操作不合法等問題日益顯現，包括採用不正當手段擠壓綫下社區經濟市場，以低於成本的價格爭奪市場，將對小商販、社區便利店造成衝擊。同時大型互聯網平台企業存在「燒錢搶市場、壟斷後提價」的不正當競爭傾向。

當局又稱，社區團購平台普遍存在巨額補貼、低於成本價銷售商品，以及部分社區團購平台采用價格欺詐手段誘騙消費者等問題，不正當價格行為擾亂市場價格秩序。

唯品會涉不正當競爭行為　遭市監局罰款300萬人幣【下一頁】

（第二版加入各公司回應）

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編輯：陳健婷

港股 美團－W（03690）

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