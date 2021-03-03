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【全國兩會】由即日起至12日 北京全市禁銷售煙花爆竹

環球政經 16:51 2021/03/03

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第十三屆全國人大、政協第四次會議（全國兩會）將分別於3月5日和4日在北京開幕。北京市應急管理局本周二（2日）公布，將於兩會期間對全市危險化學品進進行嚴格管理，尤其在3月1日至12日期間，北京全市煙花爆竹批發商和長期零售點更必須停止銷售煙花爆竹。

當局指，已要求各化工、醫藥企業及危險化學品生產企業，全面展開一次安全檢查。另外，全市加油站亦須在指定時段，停止銷售散裝油，並加強管理銷售散裝油。

同時，通報提醒各企業應完善應急物資儲備，嚴格執行領導帶班和重要崗位24小時值班值守制度，一旦發生生產安全事故，應第一時間向有關部門報告。違反規定者將依照《安全生產法》和《危險化學品安全管理條例》追究責任。

 

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責任編輯：潘曉豐

財務自由 人大政協兩會 北京
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