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【SPAC】英國今公布放寬上市規定　料引入SPAC上市機制

股市 11:33 2021/03/03

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【SPAC】英國今公布放寬上市規定　料引入SPAC上市機制

愈來愈多富豪商賈透過特殊目的收購公司（SPAC）上市集資，不少交易所也開始研究引入 SPAC上市機制，冀分一杯羹。英國料在今日（3日）宣布放上市規定，包括引入同股不同權架構、允許SPAC上市交易等。

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證監會和港交所向金融領導委員會簡介「SPAC」　陳茂波：研究推出【下一頁】

英國財相辛偉誠（Rishi Sunak） 表示，英國將令上市規定「現代化」，以吸引更多高增長及財力雄厚的SPAC企業前往倫敦上市。為了讓倫敦在英國脫歐後保持全球競爭力，辛偉誠於去年11月委托對上市規定進行審議。該審議由前歐盟金融服務執委希爾（Jonathan Hill）領導，並將於周三發布相關建議。

鄭志剛傳醞釀在美國通過SPAC上市 集資最多31億元【下一頁】

彭博：李嘉誠擬在美國通過SPAC上市集資31億元 【下一頁】

路透報道，希爾將建議放鬆對SPAC的上市規定，以及允許雙層股權結構，讓董事和創始人在特定事宜決策中擁有更大表決權。

SPAC過去一年在紐約市場上市數量大增，阿姆斯特丹近來也吸引到一些上市案。

相關文章：【新股IPO】新交所CEO：研今年引入SPAC機制　準備就緒向外併購

【新股IPO】電動車初創Lucid借殼上市　近年最大SPAC上市個案　與其合併公司Churchill Capital跌逾4成

編輯：吳敏芳

股票 IPO 鄭志剛 李嘉 證監會 香港交易及結算所有限公司 金融 倫敦 英國 集資
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