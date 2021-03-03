▲ 【SPAC】英國今公布放寬上市規定 料引入SPAC上市機制

愈來愈多富豪商賈透過特殊目的收購公司（SPAC）上市集資，不少交易所也開始研究引入 SPAC上市機制，冀分一杯羹。英國料在今日（3日）宣布放上市規定，包括引入同股不同權架構、允許SPAC上市交易等。

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英國財相辛偉誠（Rishi Sunak） 表示，英國將令上市規定「現代化」，以吸引更多高增長及財力雄厚的SPAC企業前往倫敦上市。為了讓倫敦在英國脫歐後保持全球競爭力，辛偉誠於去年11月委托對上市規定進行審議。該審議由前歐盟金融服務執委希爾（Jonathan Hill）領導，並將於周三發布相關建議。

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路透報道，希爾將建議放鬆對SPAC的上市規定，以及允許雙層股權結構，讓董事和創始人在特定事宜決策中擁有更大表決權。

SPAC過去一年在紐約市場上市數量大增，阿姆斯特丹近來也吸引到一些上市案。

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編輯：吳敏芳