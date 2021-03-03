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全球國際專利申請連續兩年由中國奪冠 美國居第二

環球政經 16:49 2021/03/03

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聯合國轄下世界知識產權組織（WIPO）於當地時間周二（2日）發表報告，繼2019年後，中國再次就國際專利申請奪冠，是連續兩年居首位，並超越美國，成為全球國際專利申請數目最多的國家。

WIPO年度報告顯示，2020年新冠疫情雖然為經濟、生命帶來巨大的打擊，惟國際專利申請數量持續強勁增長，尤其以中國為首的亞洲國家。單於去年，全球國際專利由請達到27.59萬項目，創下新高，按年上升4%；在「專利合作條約」（Patent Cooperation Treaty）項目上，中國去年共申請途6.8萬項專利居冠，較去年增逾16%；同時比較美國國際專利申請數目，亦由2019年的1,000多件增至2020年的近1萬件。

排第二的美國，去年申請的國際專利數目較前年增加3%，途5.9萬件；而日本、南韓和德國則分別排名第3、第4和第5名。

WIPO首席經濟學家Carsten Fink指出，中國國際專利申請數量持續快速成長；即使在疫情期間，全球的國際專利申請亦未有大幅減少，顯示各國企業在疫情下，仍持續投資自身科技的商業化，並不像在2009年全球金融危機的時期，國際專利申請件數減近5%。

 

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責任編輯：潘曉豐

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