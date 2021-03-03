【螞蟻上市】螞蟻僅提供少量客戶資料 人行不滿難進行個人信貸分析？

外媒報導指，阿里巴巴 （09988） 旗下的螞蟻集團，只向人行提供一小部分用戶數據，資料的詳細度及頻密度均不足，引起人行的不滿。根據報導指，螞蟻集團曾向人行承諾提供5億貸款客戶的個人資料，包括旗下「借唄」及「花唄」的客戶個人身份、每月貸款額及還款狀況等，令人行可以分析個人信貸評級。

報導又指，螞蟻集團提交資料數量有限，是基於私穩條例下需要客戶本人同意才可以向人行提供資料，人行正考慮是否要求螞蟻的客戶，需要向人行提供個人資料才可獲得服務。

人行及螞蟻集團未有回應有關報導。

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