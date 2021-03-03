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【本港疫情】港府宣布延長社交措施 由周四起食肆須設執枱人員

環球政經 16:45 2021/03/03

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因應近日群組個案，政府今日（3日）凌晨刊憲，宣布維持現行的社交距離措施，至本月17日，並因應近日的羣組個案加強餐飲業務處所內的感染控制措施，包括安排專職員工負責收拾使用過的餐具和清潔及消毒使用過的餐桌及隔板。

若就個別處所有關安排並不可行，負責上述工作的員工須在轉為執行其他職責前採取手部衞生措施，並應在進行每輪收拾職責期間按需要採取手部衞生措施。手部衞生措施包括使用消毒潔手液、洗手或更換手套。

同時，浴室、派對房間、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所，以及泳池需繼續暫停營業。這些指示及指明將由2021年3月4日生效，為期14天，直至2021年3月17日。
 

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責任編輯：潘曉豐

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