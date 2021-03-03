【大行報告】瑞銀預期呢隻中資電訊股估值將重估　料潛在升幅近一倍

瑞銀發表研究報告，指中國鐵塔(00788)將於下周公布業績，預期其去年第四季業績穩固，收入按年升7.6%，主因來自鐵塔收入持續改善，但部份被跨行業站址應用與信息業務(TSSAI)因高基數而增長放緩所抵銷。預期EBITDA按年升7%，反映因持續投資新業務致利潤率微跌；純利料按年升19%，與此前季度相若。

該行指出，投資者關心中國鐵塔與營運商現有合約屆滿，以及對今年收入展望，但相信有關憂慮未能完全在去年業績中紓解；瑞銀預期，鐵塔未來12月個月經營持續改善，將可帶動股份估值重評，重申「買入」評級，目標價由2.26元微升至2.27元，潛在升幅95%。

摩根士丹利今日發表報告表示，去年第四季中資電訊業服務收益持續錄4%的平均升幅，預期中資電訊股可達去年全年盈利指引，更料在資本開支控制下，今年度收益及盈利有進一步改善，當中預計中國鐵塔之派息比率有潛在上升空間。

另一間大行滙豐在1月亦指，今年中國5G的資本開支將會增加5%，資本開支的能見度正在改善，且中國及韓國為全球5G部署的領導者，預期至今年底中國的5G應用可達45%，對比同期的4G僅達39%。料中資電訊股可受惠5G透明度改善，維持對中移動(00941) 、中電信(00728) 及中國鐵塔的「買入」評級，目標價分別73元、3.5元及1.7元。

大行對中國鐵塔評級及目標價：