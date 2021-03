德州解除口罩令 州長下令企業全面重開救經濟

隨著美國加快為民眾接種新冠疫苗,美國的新冠肺炎疫情有逐漸回落的跡象。德州只有不足一成的民眾已接種新冠疫苗,但州長仍宣布解除已實施8個月的口罩令,更下令全面重開德州的企業。

特朗普被揭一早打咗疫苗 上月低調接種【下一頁】

日本60多歲女子 接種輝瑞疫苗後4日死亡【下一頁】

屬共和黨的德州州長阿博特(Greg Abbott)周二(2日)宣布,德州由下周三(10日)起解除口罩令,所有類型的企業也可全面恢復營業,不受場所最多只可容納75%人的規定限制。

阿博特表示:

現在是時候全面重開德州。所有想上班者都應獲得機會,所有想重開的企業都應該恢復營業。

(It is now time to open Texas 100%.Everybody who wants to work should have the opportunity. Every business that wants to be open should be open.)