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德州解除口罩令 州長下令企業全面重開救經濟

環球社會熱點 11:34 2021/03/03

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隨著美國加快為民眾接種新冠疫苗，美國的新冠肺炎疫情有逐漸回落的跡象。德州只有不足一成的民眾已接種新冠疫苗，但州長仍宣布解除已實施8個月的口罩令，更下令全面重開德州的企業。

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屬共和黨的德州州長阿博特（Greg Abbott）周二（2日）宣布，德州由下周三（10日）起解除口罩令，所有類型的企業也可全面恢復營業，不受場所最多只可容納75%人的規定限制。

阿博特表示：

現在是時候全面重開德州。所有想上班者都應獲得機會，所有想重開的企業都應該恢復營業。

（It is now time to open Texas 100%.Everybody who wants to work should have the opportunity. Every business that wants to be open should be open.）

德州的疫情於1月達到高峰後，確診個案及住院人數都呈逐步回落的趨勢。德州周二再增6,613宗確診個案。德州衛生部門稱截至周二當日，約有200萬人已完成新冠疫苗的兩劑注射，佔德州約6.8%的人口。

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但阿博特全面解除口罩令的決定遭到質疑。當地一間醫院理事會主席兼行政總裁洛夫（Stephen Love）形容，阿博特解除口罩令是個非常不幸（very unfortunate）的決定，可能會增加社區傳播及病毒變種風險。

德州塔倫特（Tarrant）縣法官惠特利（Glen Whitley）等衛生專家及地方官員，都認為德州現時解除口罩令仍過早。惠特利曾建議等到春季假期過後才解除口罩令，但未獲阿博特採納。

責任編輯：鄭錦玲

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