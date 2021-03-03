【A股布局】白馬股重挫令抱團失效？ 私募基金信心降兩月

近期A股動力減弱，再者多隻基金抱團的白馬股連番重挫，使得市場情況低落，包括上海機場（滬：600009）、金龍魚（深：300999）及貴州茅台（滬：600519）。

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其中，貴州茅台周二（2日）收報2058元人民幣，較高位回落超過兩成，市場還討論其走勢是否已進入技術熊市。

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基於此，國內基金經理的態度明顯轉謹慎。根據一些機構對私募經理進行的問卷調查顯示，截至3月1日，私募基金A股信心指數為111.69，比2月回落1.68個點，且已連跌兩個月，最近高點為1月的127.43。

此外，對3月A股持樂觀態度的基金經理有32.39%，比上月減少2.5個百分點，9.86%的基金經理不看好3月行業，比上月增加3.15個百分點。

至於私募股票型基金的平均倉位約為78%，比上月略跌，但仍處於歷史高位。

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記者：林衛