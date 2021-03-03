【金融就業】財庫局金發局再推「FIRST」金融創職計劃　涉200新職位

財庫局局長許正宇撰寫網誌表示，將為金融服務業創職位計劃（FIRST）「加碼」，資助加推200個專為2019 - 21年大學畢業生而設的新職位，涵蓋銀行、證券、保險、強積金、會計及信託業，細節敲定後將盡快公布。他表示，各金融監管機構亦將開設新職位及推出人才培訓計劃，例如證監會擬開設30個職位。

許正宇表示，去年首次推出的FIRST在短時間內獲悉數申請，今次計劃會繼續由金發局執行。

他續指，除了與金融業界合作，也會在財庫局轄下部門直接創造就業機會，包括政府統計處上月完成招聘3400個臨時外勤工作人員職位，優先考慮失業人士，支援6至8月期間進行的人口普查工作。庫務署、稅務局、政府統計處、破產管理署、公司註冊處、物流服務署及差餉物業估價署等部門，也直接創造超過350個跨界別有時限新職位，職責包括數據收集、系統開發、技術支援、行政及文書處理工作等。

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編輯：麥德銘