對撼新興 Clubhouse！Twitter語音社交平台Spaces搶先登陸Android

▲ Twitter表示，Android用戶可以加入及參與Spaces聊天，但目前仍未能建立自己的聊天室。

語音社交平台Clubhouse近日成網民新寵，不過目前僅開放予iOS用戶下載使用。另一熱門社交平台Twitter亦不甘落後，日前除了推出與 Clubhouse 的功能相似的Twitter Spaces，予iOS用家參與封測，最新還宣布向Android用戶開放Twitter Spaces。

Twitter表示，Android用戶可以加入及參與Spaces聊天，但目前仍未能建立自己的聊天室。同時指該功能有望「很快」推至Android，惟未有披露具體的時間表。

【Clubhouse熱潮】不再是iOS專屬？Clubhouse聘開發人員推Android版本程式

【Clubhouse熱潮】向Clubhouse「致敬」？小米推全新「米聊」服務

據外電指出，Twitter Spaces開發團隊上月在該平台上開設了一個聊天房間，專門邀請用戶提供反饋，提出問題，並介紹其發展計劃。Twitter曾在當時的聊天中表示，Twitter Spaces會在3月登陸Android平台。

此外，Twitter Spaces團隊還在設計及開發過程中對外分享進度，包括標題及描述、安排選項、共同主持、審核員、客人列表等，最近還履行了解決收聽者的界面顯示問題的承諾。

Twitter宣布本年內推「Super Follows」功能 用戶需為獨家內容付費

責任編輯：張寶燕