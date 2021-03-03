  • 18°C
香港時間 : 2021303日 (三) 16:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

對撼新興 Clubhouse！Twitter語音社交平台Spaces搶先登陸Android

科技 11:30 2021/03/03

分享：

Twitter表示，Android用戶可以加入及參與Spaces聊天，但目前仍未能建立自己的聊天室。

語音社交平台Clubhouse近日成網民新寵，不過目前僅開放予iOS用戶下載使用。另一熱門社交平台Twitter亦不甘落後，日前除了推出與 Clubhouse 的功能相似的Twitter Spaces，予iOS用家參與封測，最新還宣布向Android用戶開放Twitter Spaces。

Twitter表示，Android用戶可以加入及參與Spaces聊天，但目前仍未能建立自己的聊天室。同時指該功能有望「很快」推至Android，惟未有披露具體的時間表。

【Clubhouse熱潮】不再是iOS專屬？Clubhouse聘開發人員推Android版本程式

【Clubhouse熱潮】向Clubhouse「致敬」？小米推全新「米聊」服務

據外電指出，Twitter Spaces開發團隊上月在該平台上開設了一個聊天房間，專門邀請用戶提供反饋，提出問題，並介紹其發展計劃。Twitter曾在當時的聊天中表示，Twitter Spaces會在3月登陸Android平台。

此外，Twitter Spaces團隊還在設計及開發過程中對外分享進度，包括標題及描述、安排選項、共同主持、審核員、客人列表等，最近還履行了解決收聽者的界面顯示問題的承諾。

Twitter宣布本年內推「Super Follows」功能　用戶需為獨家內容付費

責任編輯：張寶燕

相關文章

【醫療科技】香港科技園獲注資3.5億　聚焦生物科技初創
今日
【醫療科技】香港科技園獲注資3.5億　聚焦生物科技初創
【綫上直播】Instagram推「Live Room」功能　允許4位用戶進行直播
2021/03/02
【綫上直播】Instagram推「Live Room」功能　允許4位用戶進行直播
【創科投資】海闊天空創投4年投資28項目　籌備第二期基金融資
2021/03/02
【創科投資】海闊天空創投4年投資28項目　籌備第二期基金融資
【綫上會議】Microsoft Teams視像會議功能升級　增加會議人數、多項綫上協作功能
2021/03/02
【綫上會議】Microsoft Teams視像會議功能升級　增加會議人數、多項綫上協作功能
社交平台 手機Apps Apps商店 Twitter Android iOS

上一篇文章

【中興新產品線】傳中興通訊續拓車用領域業務　設立汽車電子產品線

下一篇文章

【醫療科技】香港科技園獲注資3.5億　聚焦生物科技初創
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【小米新機】國際版小米11登場　售約6,998港元起
【小米新機】國際版小米11登場　售約6,998港元起
IG隱藏「點讚數」　IG只有發文者才能看like數
IG隱藏「點讚數」　IG只有發文者才能看like數
【Bitcoin】Apple Pay現已接受比特幣支付　同時支援其他加密貨幣穩定幣
【Bitcoin】Apple Pay現已接受比特幣支付　同時支援其他加密貨幣穩定幣
【寺廟防疫】觀音借庫2021改網上舉行　FB直播、免費登記代借（附連結）
【寺廟防疫】觀音借庫2021改網上舉行　FB直播、免費登記代借（附連結）
【無綫耳機】傳新一代AirPods Pro、AirPods有望上半年推出
【無綫耳機】傳新一代AirPods Pro、AirPods有望上半年推出
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？