【大行點睇】去年盈利跌九成仍屬不錯？ 野村輕微調低海底撈目標價

野村發表報告，指海底撈 （06862） 預告去年純利按年跌九成，差於該行預期跌幅62%，其中或包括匯率損失近2.35億元人民幣，因此決定調低集團去年純利預測66%。

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該行指，集團去年下半年或成功轉虧為盈至12億元人民幣，按年減少約15%，在疫情下仍屬不錯的表現。野村預計海底撈今年的表現將隨疫情緩和而反彈。

野村下調海底撈目標價至89.1元，維持「買入」評級。海底撈今日上午股價跌逾2%至66.95元。

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