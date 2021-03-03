【騰訊持股】Epic Games收購大熱遊戲Fall Guys開發商Tonic Games

▲ 騰訊持股的Epic Games宣佈收購大熱遊戲Fall Guys開發商Tonic Games。

騰訊 （00700） 有份投資、《要塞英雄》開發商Epic Games宣佈，收購大熱遊戲《糖豆人：終極淘汰賽》（Fall Guys：Ultimate Knockout）的開發公司Tonic Games Group。惟沒有披露交易條款。

Epic Games行政總裁Tim Sweeney表示，眾所周知Epic正投資打造「虛擬宇宙」，Tonic Games可與Epic一起達成這個目標，收購將可為Epic引入更具創造性的人才。Sweeney的虛擬宇宙概念，是指玩家除了可以玩遊戲，也可以像在真實世界中社交、一起聽演唱會等。

Fall Guys是由Tonic Games旗下遊戲工作室Mediatonic開發的多人派對遊戲，以卡通畫面設計、玩法簡單、受眾群體廣泛，60名玩家進行比賽，完成每個關卡任務，成為最後贏家即可獲得勝利，遊戲在新冠肺炎疫情期間爆紅。Fall Guys目前在Steam及PS4發行，並預計於今年夏天登錄Xbox及任天堂Switch平台。

騰訊持有Epic Games接近一半股權，Epic Games開發的《要塞英雄》（Fornite）在全球大熱，惟Epic去年與蘋果、GOOGLE爆發分成爭議，《要塞英雄》遭App Store、Google Play先後下架。

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編輯：陳健婷