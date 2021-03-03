  • 18°C
香港時間 : 2021303日 (三) 16:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登：美國有足夠疫苗　5月底可供全美成年人接種

環球政經 12:02 2021/03/03

分享：

美國總統拜登（Joe Biden）於周二（2日）表示，美國將擁有足夠龐大的新冠肺炎疫苗供應，以在5月底之前為每位成年人接種疫苗，比原定計劃提早兩個月。

不到一個月前，拜登（Biden）政府預料至今年7月底，美國將為3億國民提供足夠的疫苗供應。拜登於講話中證實，強生公司(Johnson & Johnson, JNJ)和製藥巨頭默克公司(Merck & Co. Inc., MRK)合作，以提高疫苗的產量。「在我們上任時，先前的負責人員已訂購不足以應付全美的新冠疫苗劑量，現在我們把此進行了糾正。」拜登續指，正在生產強生疫苗的正廠將會提升產量，一周7天，每天24小時無間斷運行。

拜登表示，已訂購了足以供應全國市民接種的新冠疫苗劑量，他又促請各州政府至少為教師接種一劑新冠疫苗，以確保學校可以盡快開學。

早前拜登曾表示，新的公共衛生團隊將在他上任100日內為民眾接種1億劑疫苗，若以每人兩劑計算，疫苗將惠及5000萬美國國民。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯

 

 

上一篇文章

【中國神泥】天山近千億蛇吞象收購母企資產 A股史上第二大併購

下一篇文章

【社區團購】拼多多美團等社區團購涉不法行為 當局罰款之餘預告加強監管
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶