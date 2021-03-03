拜登：美國有足夠疫苗　5月底可供全美成年人接種

美國總統拜登（Joe Biden）於周二（2日）表示，美國將擁有足夠龐大的新冠肺炎疫苗供應，以在5月底之前為每位成年人接種疫苗，比原定計劃提早兩個月。

不到一個月前，拜登（Biden）政府預料至今年7月底，美國將為3億國民提供足夠的疫苗供應。拜登於講話中證實，強生公司(Johnson & Johnson, JNJ)和製藥巨頭默克公司(Merck & Co. Inc., MRK)合作，以提高疫苗的產量。「在我們上任時，先前的負責人員已訂購不足以應付全美的新冠疫苗劑量，現在我們把此進行了糾正。」拜登續指，正在生產強生疫苗的正廠將會提升產量，一周7天，每天24小時無間斷運行。

拜登表示，已訂購了足以供應全國市民接種的新冠疫苗劑量，他又促請各州政府至少為教師接種一劑新冠疫苗，以確保學校可以盡快開學。

早前拜登曾表示，新的公共衛生團隊將在他上任100日內為民眾接種1億劑疫苗，若以每人兩劑計算，疫苗將惠及5000萬美國國民。

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責任編輯：黎淑雯