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【業績預報】A股陸續公布首季業績預報 26家公司全綫報喜

股樓投資 10:44 2021/03/03

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因經濟復甦，加上去年低基數的關係，今年上市公司業績不難有大幅反彈。而A股公司開始預告的業績，也證實了這一點。

【樓市故事】為迎接孩子出世作準備 慈父只睇樓一次 即拍板以980萬元購將軍澳中心3房，請按【見下頁

據同花順的統計顯示，截至3月2日止，滬深兩市共有26家公司披露了第一季業績預告，結果皆全綫報喜，包括業績預期增長、略為增長及轉虧為盈。

其中，15家公司屬於預期業績錄得增長，業績略增有4家，業績扭虧共有7家。有20家公司的首季淨利潤增長超過100%，如正亞科技（深：300410）、昇興股份（深：002752）和銀禧科技（深：300221）的盈利增速分別達5.8倍、4.6倍及3.9倍。

【大行報告】高盛睇好呢隻乳業股 指無懼股東減持　目標價潛在升幅30％，請按【見下頁

值得注意是，報喜的公司主要集中在四個行業，包括化工、電子、機械設備、醫療生物。以化工為例，正是目前市場追捧的周期股之一，皆因其受惠於經濟復甦，而且油價上漲也刺激了化工產業鏈的熱度，料盈喜消息可加快估值修復。

 

【延伸閱讀】大行報告：中金指3隻藍籌新貴 阿里健康最受惠 料被動資金流入近15億元，請按【見下頁

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記者：林衛

行業 昇興股份（深：002752） 銀禧科技（深：300221） 盈喜 A股
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