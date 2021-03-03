【業績預報】A股陸續公布首季業績預報 26家公司全綫報喜

因經濟復甦，加上去年低基數的關係，今年上市公司業績不難有大幅反彈。而A股公司開始預告的業績，也證實了這一點。

【樓市故事】為迎接孩子出世作準備 慈父只睇樓一次 即拍板以980萬元購將軍澳中心3房，請按【見下頁】

據同花順的統計顯示，截至3月2日止，滬深兩市共有26家公司披露了第一季業績預告，結果皆全綫報喜，包括業績預期增長、略為增長及轉虧為盈。

其中，15家公司屬於預期業績錄得增長，業績略增有4家，業績扭虧共有7家。有20家公司的首季淨利潤增長超過100%，如正亞科技（深：300410）、昇興股份（深：002752）和銀禧科技（深：300221）的盈利增速分別達5.8倍、4.6倍及3.9倍。

【大行報告】高盛睇好呢隻乳業股 指無懼股東減持 目標價潛在升幅30％，請按【見下頁】

值得注意是，報喜的公司主要集中在四個行業，包括化工、電子、機械設備、醫療生物。以化工為例，正是目前市場追捧的周期股之一，皆因其受惠於經濟復甦，而且油價上漲也刺激了化工產業鏈的熱度，料盈喜消息可加快估值修復。

【延伸閱讀】大行報告：中金指3隻藍籌新貴 阿里健康最受惠 料被動資金流入近15億元，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

【 《 iMoney 》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」 之 路】

# 國際 視野 精明理財 盡在 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機

記者：林衛