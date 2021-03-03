【資產重組】中建材向天山股份出售多間水泥公司資產 中建材午後跌近5%

▲ 天山水泥今日（3日）發表公告，公司向中國建材和25個交易方購入中聯水泥、南方水泥、西南水泥和中材水泥等公司股權，支付對價為981億元。

中國建材 （03323） 附屬公司天山水泥（深﹕000877）發表公告，公司擬以發行股份和支付現金等方式向中國建材和25個交易方大手購入多間水泥公司股權，支付對價為981億元（人民幣，下同）。公告內文指，交易完成後，公司將成為全國水泥行業的龍頭上市公司，水泥產能可提升至約4噸以上。

中國建材今早直跌逾5%，中午收報12.1元，至下午1時，午後跌4.9%，現報12元，成交11.84億。

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天山水泥今日（3日）發表公告，公司向中國建材和25個交易方購入中聯水泥、南方水泥、西南水泥和中材水泥等公司股權，支付對價為981億元。其中，941.71億元由上市公司以發行股份形式支付，39.71億元以現金形式支付。

交易詳情如下﹕

天山水泥收購比例 中國建材出售股權 資產作價（人民幣） 中聯水泥 100% 100% 219.6億元 南方水泥 99.9274% 85.1013% 487.7億元 西南水泥 95.7166% 79.9284% 160.89億元 中材水泥 100% 100% 113.2億元

另外，公司擬向不超過35名特定投資者以非公開發行股份方式募集配套資金，其總額將不超過50億元人民幣，發行股份數量不超過是次交易前上市公司總股本的30%。募集配套資金將用作補充流動資金、支付重組費用和償還債務。債還債務比例不超過50%募集配套資金總額。

天山水泥擬向交易方發行70.38億股。交易完成後，中國建材將獲得66億股股份，支付對價為882.5億元。中國建材對天山水泥的持股比例將從45.87%上升至84.23%，持股數量為70.77億股。

中國建材去年7月曾表示，公司與天山水泥簽訂了合作意向書，計劃向天山水泥出售若干水泥業務資產，以解決公司附屬公司之間的同業競爭。

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編輯﹕賴奕羚