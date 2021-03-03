新年過後，不但天氣回暖，社交生活也逐漸復甦，最適合與家人朋友輕酌生力清啤(San Mig Light)，享受微醺一刻，重拾久違的輕鬆寫意。作為#至LIGHT之選，生力清啤每100毫升只含28千卡路里，酒精含量只有3.6%。即使假期間大快朵頤以致心廣體胖，各位啤酒愛好者也無需擔心，即管暢飲至LIGHT的生力清啤，盡情享受#輕盈 #微醺的感覺。

早於去年，為配合 #輕盈 #微醺 的生活態度，品牌聯乘台灣新生代插畫家李秉軍manual_for_all推出「城市．輕．生活」企劃 ，所推出的限定禮品深受一眾新生代網絡紅人及熱愛小清新風格的消費者歡迎，甫推出便吸引大量顧客換領。有見及此，生力清啤再下一城，與manual_for_all再度合作，推出「罐型玻璃杯」及「不銹鋼杯連開瓶器」，兩種杯款各具特色。「罐型玻璃杯」設計輕巧，大小適中；「不銹鋼杯連開瓶器」底部設有開瓶器，不論枝裝及罐裝的生力清啤也能輕鬆細味。

manual_for_all擅於描繪城市的多元樣貌，是次系列以戶外運動插畫為主軸，以簡單線條勾勒出少男以滑板、單車遊走城市，暢飲生力清啤的圖樣，貫徹「在城市與戶外遊走」的創作概念，比起早前推出小清新風格禮品多了一重發掘生活之美、帶出以戶外運動尋找都市人與土地的關係的深意。今個春日，manual_for_all繼續與一眾生力清啤愛好者輕鬆發掘城市休閒的一面，尋找專屬我們的#至LIGHT時刻。

想免費獲得生力清啤推出的限定精品，輕鬆細味 #輕盈 #微醺 帶來的寫意？

由3月3日至3月16日於 7-Eleven 購買生力清啤滿HK$25 (以單一收據計算) ，即可免費換領「罐型玻璃杯」。或由3月18日至3月31日於Circle K 購買生力清啤滿HK$25 (以單一收據計算) ，即可免費換領「不銹鋼杯連開瓶器」。數量有限，換完即止。

詳情請參閱：

生力清啤Facebook專頁：https://www.facebook.com/SanMigLight.HKG/

@SanMigLight.HKG

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【關於生力清啤】

生力清啤為生力啤酒旗下的拉格啤酒。品牌理念輕鬆、好動、喜愛玩樂 及 開心暢飲。生力清啤一直推崇輕鬆及追求輕飲的生活態度。生力清啤每100毫升只含28千卡路里，較低熱量，不脹肚，最適合一眾注重飲食健康、又愛盡情享受的啤酒人士。一班朋友盡情享受，一齊暢快到底更盡興！



生力清啤更連續3年榮獲Monde Selection 金獎的優質啤酒。生力清啤產品種類設有細罐裝 330毫升，大罐裝 500毫升，細樽裝 330毫升，大樽裝 600毫升。

【關於生力】

生力於1890年成立，是東南亞首間及最大型的釀酒商。生力自1914年起出口至香港，並於1948年在香港深井建立首間啤酒廠。直至1996年，於元朗建立新啤酒廠；時至今日，香港生力啤酒廠有限公司 (香港生力) 是唯一國際性啤酒公司在香港設有大型釀酒廠，除供應本地市場外，更出口至全球。



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