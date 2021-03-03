【醫療科技】香港科技園獲注資3.5億　聚焦生物科技初創

▲ 香港科技園投資總監黃賢敏近日接受訪問時提及，在疫情爆發後，醫療生物科技初創成為不少投資者的主要投資取向。

新冠肺炎疫情爆發，全球的醫療系統面臨重大挑戰，醫護人員工作量及壓力倍增。面對新趨勢所帶來的醫療衝擊，除了醫療技術不斷進步外，各項新興科技的發展也逐步協助解決現有的醫療問題。日前再獲港府注資3.5億元的香港科技園公司透露，將會投放更多資源予研發生物科技的初創企業。

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財政司司長陳茂波早前在財政預算案中宣布，香港科技園公司的「香港科技園創投基金」（Corporate Venture Fund，CVF）獲注資3.5億元，擴大基金總額至6億元，並把涵蓋範圍擴大至B輪或後期的融資，推動本地初創發展。

香港科技園投資總監黃賢敏近日接受訪問時提及，在疫情爆發後，全球醫療系統正面臨前所未有的挑戰，人手緊絀，加上大眾對傳染性疾病、醫療健康等話題的關注大幅增加，促使醫療生物科技初創成為不少投資者的主要投資取向。無論是研發疫苗、或是研發更先進及精密醫療設備的初創，都成為投資者心儀目標，因此CVF其後也將會投放更多資源予生物科技初創。

創投基金每1元 吸13元私人投資

黃賢敏透露，CVF已投資19個創科項目，平均每1港元的投資，吸引來自私人市場的13港元；而過去3年約吸引了13億港元私人投資。

在去年疫情期間，全球經濟下滑，黃賢敏也坦言投資者對初創的投資項目數目比往年下降。惟各項投資金額卻有所提升，反映出投資者會相較注重企業的質素及潛力，將資金投放到到最安全的項目，而醫療機械人就成為其中之一個領域。根據國際調查研究機構Mordor Intelligence指出，預計2023年手術機械人市場規模可望達109.7億美元（約851億港元），商機無限。

初創研醫療機械人 採3D及AI技術施無創手術

由倫敦帝國學院Hamlyn Centre衍生的初創公司普銳醫療（Precision Robotics），就是CVF其中一項投資項目，也是香港科技園推行「ELITE」試驗計劃的成員。該企主席兼創辦人楊廣中透露，普銳醫療主要研發一次性柔性內窺鏡手術機械人，採用3D及人工智能成像軟件技術，助醫生進行診斷、微創或無創手術。

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楊廣中解釋，手術機械人對全球醫療系統有莫大助力，不但可減輕人手壓力，病人進行手術時精準及安全度更高。惟要將科研成果商品化，所需的時間成本也比想像長。楊坦言，該企於2018年3月正式進駐科學園，長達3年時間，該機械人在本港準備進入人體臨床實驗階段，預計將在今年第三季完成並正式投入市場。

▲ 普銳醫療主席兼創辦人楊廣中透露，機械人即將在本港進入臨床實驗階段，預計將會在今年第3季完成並正式投入市場。（受訪者提供圖片）

他同時提到，要將手術機械人精準化，所需要的數據相當龐大，因此目前也正積極蒐集不同的醫療數據，確保手術機械人能協助醫生得出最佳的治療方案，減省醫療成本。

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記者：曾曉汶