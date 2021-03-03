  • 18°C
香港時間 : 2021303日 (三) 16:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫療科技】香港科技園獲注資3.5億　聚焦生物科技初創

科技 10:50 2021/03/03

分享：

香港科技園投資總監黃賢敏近日接受訪問時提及，在疫情爆發後，醫療生物科技初創成為不少投資者的主要投資取向。

新冠肺炎疫情爆發，全球的醫療系統面臨重大挑戰，醫護人員工作量及壓力倍增。面對新趨勢所帶來的醫療衝擊，除了醫療技術不斷進步外，各項新興科技的發展也逐步協助解決現有的醫療問題。日前再獲港府注資3.5億元的香港科技園公司透露，將會投放更多資源予研發生物科技的初創企業。

【變形輪椅】助長者殘疾人士便利出入　城大生團隊研發　融機械人技術

【CES 2021】三星展示Bot Handy智能AI機械人　幫助用戶打理家居雜務（有片）

財政司司長陳茂波早前在財政預算案中宣布，香港科技園公司的「香港科技園創投基金」（Corporate Venture Fund，CVF）獲注資3.5億元，擴大基金總額至6億元，並把涵蓋範圍擴大至B輪或後期的融資，推動本地初創發展。

香港科技園投資總監黃賢敏近日接受訪問時提及，在疫情爆發後，全球醫療系統正面臨前所未有的挑戰，人手緊絀，加上大眾對傳染性疾病、醫療健康等話題的關注大幅增加，促使醫療生物科技初創成為不少投資者的主要投資取向。無論是研發疫苗、或是研發更先進及精密醫療設備的初創，都成為投資者心儀目標，因此CVF其後也將會投放更多資源予生物科技初創。

創投基金每1元　吸13元私人投資

黃賢敏透露，CVF已投資19個創科項目，平均每1港元的投資，吸引來自私人市場的13港元；而過去3年約吸引了13億港元私人投資。

在去年疫情期間，全球經濟下滑，黃賢敏也坦言投資者對初創的投資項目數目比往年下降。惟各項投資金額卻有所提升，反映出投資者會相較注重企業的質素及潛力，將資金投放到到最安全的項目，而醫療機械人就成為其中之一個領域。根據國際調查研究機構Mordor Intelligence指出，預計2023年手術機械人市場規模可望達109.7億美元（約851億港元），商機無限。

初創研醫療機械人　採3D及AI技術施無創手術

由倫敦帝國學院Hamlyn Centre衍生的初創公司普銳醫療（Precision Robotics），就是CVF其中一項投資項目，也是香港科技園推行「ELITE」試驗計劃的成員。該企主席兼創辦人楊廣中透露，普銳醫療主要研發一次性柔性內窺鏡手術機械人，採用3D及人工智能成像軟件技術，助醫生進行診斷、微創或無創手術。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

楊廣中解釋，手術機械人對全球醫療系統有莫大助力，不但可減輕人手壓力，病人進行手術時精準及安全度更高。惟要將科研成果商品化，所需的時間成本也比想像長。楊坦言，該企於2018年3月正式進駐科學園，長達3年時間，該機械人在本港準備進入人體臨床實驗階段，預計將在今年第三季完成並正式投入市場。

普銳醫療主席兼創辦人楊廣中透露，機械人即將在本港進入臨床實驗階段，預計將會在今年第3季完成並正式投入市場。（受訪者提供圖片）

他同時提到，要將手術機械人精準化，所需要的數據相當龐大，因此目前也正積極蒐集不同的醫療數據，確保手術機械人能協助醫生得出最佳的治療方案，減省醫療成本。

【財政預算案2021】一文看清預算案重點創科內容（不斷更新）

記者：曾曉汶

相關文章

【創科投資】海闊天空創投4年投資28項目　籌備第二期基金融資
2021/03/02
【創科投資】海闊天空創投4年投資28項目　籌備第二期基金融資
【CES 2021】CES全面數碼化　焦點主題包括數碼醫療與串流技術
2020/12/23
【CES 2021】CES全面數碼化　焦點主題包括數碼醫療與串流技術
【創業兵團】初創研電子健康分析平台　供個人化建議預防疾病
2020/11/07
【創業兵團】初創研電子健康分析平台　供個人化建議預防疾病
【遙距醫療】香港電訊DrGo擴大醫生網絡　夥寶血醫院合作
2020/08/31
【遙距醫療】香港電訊DrGo擴大醫生網絡　夥寶血醫院合作
醫療科技 機械人 疫情 壓力 手術 治療 軟件 商品 基金 人工智能

上一篇文章

對撼新興 Clubhouse！Twitter語音社交平台Spaces搶先登陸Android

下一篇文章

【綫上會議】Microsoft Teams視像會議功能升級　增加會議人數、多項綫上協作功能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【小米新機】國際版小米11登場　售約6,998港元起
【小米新機】國際版小米11登場　售約6,998港元起
IG隱藏「點讚數」　IG只有發文者才能看like數
IG隱藏「點讚數」　IG只有發文者才能看like數
【Bitcoin】Apple Pay現已接受比特幣支付　同時支援其他加密貨幣穩定幣
【Bitcoin】Apple Pay現已接受比特幣支付　同時支援其他加密貨幣穩定幣
【寺廟防疫】觀音借庫2021改網上舉行　FB直播、免費登記代借（附連結）
【寺廟防疫】觀音借庫2021改網上舉行　FB直播、免費登記代借（附連結）
【無綫耳機】傳新一代AirPods Pro、AirPods有望上半年推出
【無綫耳機】傳新一代AirPods Pro、AirPods有望上半年推出
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？