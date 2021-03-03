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【香港經濟】香港2月Markit PMI重返50以上3個月首次　經濟短期可望回復增長

股市 09:33 2021/03/03

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【香港經濟】香港2月Markit PMI重返50以上3個月首次　經濟短期可望回復增長

Markit公布，經季節調整後 ，2月本港採購經理指數（PMI）上升至50.2，按月上升2.4，是3個月來首次重返50盛衰分界線以上，反映私營經濟景氣有輕微改善，本港經濟活動重拾擴張步伐。此外，企業自2018年初以來，首次看好未來12個月經營前景，並擴充人手。2月經營情緒是2014年9月以來最高漲。

郭樹清：「理財通」會有更多新舉措　香港經濟今年一定由負轉正【下一頁】

Markit指出，受社交聚會等防疫措施影響，企業連續35個月減產，但跌幅是去年11月後最小。新接訂單持續下跌，但跌幅回落至3個月來最低。

由於感染個案減少，加上疫苗進展理想，企業對未來12個月經營前景表示樂觀，走出2018年1月以來的陰霾，2月經營情緒是2014年9月後最高。

不過，原材料價格普遍上升令採購成本通脹連續3個月加快，面對競爭，產出價格下跌周期已持續20個月，供應鏈出現嚴重延運，大大影響採購投入品的工作。

IHS Markit經濟部總監Andrew Harker稱，香港經濟仍受新冠肺炎疫情所衝擊，但最新採購經理指數已透露曙光。隨着新一波疫情減退、限制措施鬆綁，疫苗開始接種，經濟可望於短期內回復增長。

相關文章：【財政預算案2021】陳茂波：香港經濟預期在2022至2025年間　平均每年實質增長3.3%

編輯：吳敏芳

疫情 經濟 通脹 香港 PMI
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