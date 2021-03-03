  • 18°C
香港時間 : 2021303日 (三) 16:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】賽生藥業首日掛牌跌近2% 　一手帳面蝕170元

新股IPO 12:12 2021/03/03

分享：

賽生藥業專注於存在重大未滿足醫療需求的治療領域，主要包括腫瘤及重症感染。

賽生藥業 （06600） 首日掛牌上市，至中午收市，賽生藥業報18.46元，較招股價18.8元跌1.8%，成交7.08億。以一手500股計，每手帳面蝕170元。

賽生藥業6600具新冠肺炎概念，詳情可看﹕【下一頁】

賽生藥業昨日（2日）於富途暗盤曾升近3成，高見24元，較招股價18.8元升27.7%，惟其後跌回招股價邊緣，最終收報19.3元。

該股早前公開認購錄得超購1067.05倍，以每股18.8元定價，集資額近20.4億元，一手中籤率為3%。

賽生藥業專注於存在重大未滿足醫療需求的治療領域，主要包括腫瘤及重症感染。公司前身SciClone US，曾在美國納斯達克上市（退市前股票代碼：SCLN）。2017年德福資本、中銀集團投資有限公司、鼎暉投資、上達資本、Boying Investment組成的財團將其私有化。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

【積金透視】可扣稅自願性供款 點先可享12% 總回報？

相關文章﹕

【新股IPO】賽生藥業6600暗盤　一手帳面賺約250元、曾升逾2成後急回

【新股IPO】賽生藥業6600逾43萬人認購　超額認購1067倍一手中籤率3%（附分配結果）

【新股IPO】賽生藥業6600孖展錄634億元　超額認購290倍（不斷更新）

 

想輕鬆抽新股，贏錢！立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚

港股 IPO 賽生藥業（06600）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家