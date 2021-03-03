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【新股IPO】賽生藥業首日掛牌無升跌　早段曾跌4%一手帳面蝕370元

新股IPO 16:50 2021/03/03

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賽生藥業專注於存在重大未滿足醫療需求的治療領域，主要包括腫瘤及重症感染。

賽生藥業 （06600） 首日掛牌，收報18.8元，較招股價無升跌，成交10.5億元。賽生藥業首日股價走勢反覆，早段一度低見18.06元，以每手500股計，一手帳面最多蝕370元。

賽生藥業6600具新冠肺炎概念，詳情：【下一頁】

賽生藥業昨日（2日）於富途暗盤曾升近3成，高見24元，較招股價18.8元升27.7%，惟其後跌回招股價邊緣，最終收報19.3元。

該股早前公開認購錄得超購1067.05倍，以每股18.8元定價，集資額近20.4億元，一手中籤率為3%。

賽生藥業專注於存在重大未滿足醫療需求的治療領域，主要包括腫瘤及重症感染。公司前身SciClone US，曾在美國納斯達克上市（退市前股票代碼：SCLN）。2017年德福資本、中銀集團投資有限公司、鼎暉投資、上達資本、Boying Investment組成的財團將其私有化。

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編輯﹕賴奕羚

港股 IPO 賽生藥業（06600）
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