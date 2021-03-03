【濠賭股】澳門進出賭場毋須陰性檢測結果、銀娛升7%　摩通料對入境旅客影響不大（第二版）

▲ 【濠賭股】澳門今日起進入娛樂場毋須出示核酸陰性檢測結果

澳門政府宣布，即日起取消進入娛樂場需要出示核酸陰性檢測結果的要求，但賭場仍須要持續嚴格執行其他防疫措施配合。濠賭股上揚，銀娛 （00027） 午後升幅擴大至7%，暫報74.25元，成交逾11億元。另一藍籌濠賭股金沙 （01928） 也升5%。摩通認為放寬限制的消息對濠閒業正面，但目前入境澳門的防疫要求無改變，對澳門入境旅客量無大影響。

另外，永利 （01128） 午後升幅縮至3%；美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 升近4%；新濠 （00200） 升逾6%。

摩通指出，放寬出入賭場的陰性檢測證明，對澳門本地訪客最大幫助，惟本地客以往只佔博彩收入數個百分點，難有明顯作用，而澳門此前已撤除部分內地城市旅客的要求，料放寬限制措施陸續有來。近期賭股快速反彈，但摩通指行業估值（EV/EBITDA）仍略低於歷史水平13倍，行業仍有足夠上升空間，首選澳博和金沙。

新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，現時內地來澳人士在入境時均持有7天內核酸檢測陰性報告，考慮到各娛樂場在檢查健康碼、戴口罩、賭客間分隔檔板、保持距離等各項措施等均能嚴格遵守，而內地疫情風險在2月中起明顯下降，已連續10天沒有中高風險地區，連續24天沒有當地傳播；且預期隨著天氣轉暖內地疫情可較好地保持平穩，因此作出有關安排。

（第二版加入摩通評論）

相關文章：

【濠賭股】澳門2月博彩收入按年增1.3倍 2019年9月以來首見

【澳門新場】銀娛路氹「萊佛士塔樓」封頂 下半年開幕

【積金透視】可扣稅自願性供款 點先可享12% 總回報？

責任編輯︰梁浩碩