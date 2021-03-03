【港股市況】恒生指數尾市升800點　內銀、濠賭、鋼鐵股造好（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股反覆偏軟，道指跌143點。港股今早反彈，恒生指數高開153點，其後走勢反覆向上，曾升逾500點。恒生指數半日升491點，報29587點， 成交950億元。濠賭股以及內銀股造好。澳門進入娛樂場毋須出示核酸陰性檢測結果，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 曾升逾7%；舊經濟股落鑊，四大內銀股價齊向上。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【香港經濟】香港2月Markit PMI重返50以上3個月首次 經濟短期可望回復增長

即市走勢︰

【16：00】恒生指數U盤前升740點，報29836點。

【15：49】寶峰時尚 （01121） 升兩成，破頂高見5.24元。

【15：38】三桶油造好；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升4%；中石油 （00857） 升近3%。

【15：36】大市升800點，升至接近29900點水平。

【15：27】港股尾市升約770點，報29867點。

【15：26】盈大地產股權 （02992） 飈近五倍，高見0.077元，成交1018萬元。

【15：26】友邦 （01299） 升幅擴至3%，高見99.8元。

【15：26】中集安瑞科進軍氫儲運業務 股價彈逾兩成

【15：19】中興 （00763） 突抽升半成，高見22.7元。

【15：03】中國稀土 （00769） 升幅擴大至兩成，破頂高見1.13元。

【15：00】內地股市上升，上證全日升近2%；深證升1.2%；創業板升1%。

【14：53】恒騰 （00136） 升逾21%，高見11.36元。公司旗下儒意影業參與出品發行的影片《你好，李煥英》票房已達49億元人民幣。

【14：42】美團 （03690） 最新倒升近2%，高見369.4元。

【14：33】港股升700點，報29809點，升713點。

【14：33】科指最新升0.2%，報9278點。

【14：24】中國稀土行業協會公布，主要稀土產品價格，鐠系列、釹系列等價格繼續上漲，中國稀土 （00769） 升一成，破頂高見1.08元。

【14：19】港股升幅擴大至逾600點，恒指重上29700點水平，升630點，報29426點。

【14：19】鞍鋼 （00347） 升逾12%，破頂高見4.13元； 重鋼 （01053） 升逾13%；馬鋼 （00323） 升近一成。

【14：09】大市午後升幅擴大至近600點，高見29690點。

【14：06】國美零售 （00493） 反彈幅度擴大至近7%，高見2.02元。

【13：59】海底撈 （06862） 逆市跌逾3%，低見65.6元。

【13：58】中鋁 （02600） 升一成，高見4.05元。

【13：19】內銀午後升幅擴大，建行 （00939） 升半成；工行 （01398） 、農行 （01288） 升6%；中行 （03988） 升4%。

【13：19】大市午後升幅略為擴大至約550點。

【13：13】恒騰 （00136） 午後升幅擴大至逾14%，高見10.72元。

【13：11】騰訊 （00700） 升1.6%。騰訊有份投資的Epic Games宣布，收購大熱遊戲《糖豆人：終極淘汰賽》（Fall Guys：Ultimate Knockout）的開發公司Tonic Games Group。

【騰訊持股】Epic Games收購大熱遊戲Fall Guys開發商Tonic Games

【13：10】保利協鑫 （03800） 升幅擴大至一成，高見3.26元。

【13：06】新世界家族再傳投身SPAC 瑰麗酒店擬借殼上市集31億港元

【13：04】平保 （02318） 午後升逾3%，高見98.95元。

【13：01】友邦 （01299） 升近2%，高見99.15元。

【大行報告】野村：美債息反彈利好長期投資回報率 調高友邦目標價17%

【13：00】港股午後初段升約500點，恒生指數報29599點。

石SIR今日推介工行

【12：54】恒指黑期最新升約598點，報29559點。

【12：00】恒生指數半日升491點，報29587點， 成交950億元。濠賭、內銀股造好，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 升6%；工行 （01398） 升逾4%；建行 （00939） 、農行 （01288） 升近4%。

【11：52】華章 （01673） 股價升逾三成，高見1.45元。華章建議以每股0.65元配售約1.54億股新股，折讓約22.6%。

【11：45】港股中午收市前升約450點，報29547點。

【11：30】內地股市半日向上，上證升1.3%；深證升0.7%；創業板指升近0.6%。

【11：21】美團 （03690） 逆市跌0.6%。市場監管總局依法對5家社區團購企業行政處罰，深圳美團優選科技有限公司被罰150萬元人民幣。

【社區團購】美團旗下「美團優選」遭行政處罰150萬人民幣 涉低價傾銷、價格欺詐

【11：17】恒騰 （00136） 最新轉升逾6%，高見10元，恒騰今早一度再挫逾一成，低見7.84元。

【11：07】保利協鑫 （03800） 升逾7%，高見3.16元。

【10：58】銀娛 （00027） 股價最新升逾7%，高見74.2元；金沙 （01928） 亦升7%，高見38.15元。

【10：52】ATMX中，美團 （03690） 逆市跌0.5%。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 齊升逾1%；小米 （01810） 升逾2%。

【10：42】大市升幅擴大至500點，報29595點。

【10：29】工行 （01398） 、農行 （01288） 最新升逾4%；建行 （00939） 升近4%；中行 （03988） 升近3%。另外，招行 （03968） 升近6%。

【10：26】中建材 （03323） 逆市跌逾4%，低見11.72。中建材公布，與子公司天山水泥訂立了補充協議以協定重組對價。

【10：22】港股升幅進一步擴大至400點，升至29500點水平。恒生指數升419點，報29514點。

【10：10】中生製藥 （01177） 逆市跌逾2%，低見8.77元。

【科興疫苗】6旬男子接種疫苗兩日後死亡 中生製藥股價跌逾2%

【10：09】南戈壁 （01878） 升8%，高見1.28元。南戈壁發盈警，料去年將錄得介乎1900萬美元至2400萬美元淨虧損，相比2019年同期得淨利潤為420萬美元。

【10：07】中資電訊股向上，中移動 （00941） 、聯通 （00762） 分別升2%；中電信 （00728） 升5%。

【10：01】港股最新升約304點，報29400點。

【10：00】稻香控股 （00573） 發盈警，料2020年由盈轉虧，虧損至少5,600萬元，惟稻香股價今早隨市升1.1%，高見0.94元。

【餐飲股】稻香發盈警、保就業補貼難抵收入跌 去年轉虧至少蝕5,600萬元

【09：55】銀娛 （00027） 最新升逾4%；金沙 （01928） 升逾半成。

【09：54】龍源電力 （00916） 逆市跌逾13%，低見10.3元。

【09：52】內銀股造好，建行 （00939） 、中行 （03988） 、農行 （01288） 分別升逾2%；工行 （01398） 升3%。

【09：50】一拖 （00038） 升逾8%，破頂高見5.04元。

【09：48】恒騰 （00136） 繼昨日挫兩成後，今早續跌逾12%，低見8.07元。

【09：47】中國2月財新服務業PMI為51.5，符預期，前值為52。

【09：44】港交所 （00388） 股價靠穩，升0.5%。港交所公布歐冠昇委任為集團行政總裁的任命獲得證監會書面核准。

【港交所新CEO】歐冠昇任命獲證監會批准 港交所：期待其5月加入團隊（第二版）

【09：41】港股早段升幅擴大至約200點，恒生指數報29298點，升202點。

【09：40】賽生藥業 （06600） 首掛開報18.5元，較招股價18.8元低1.6%，最新報18.5元。

【新股IPO】賽生藥業首日掛牌微跌1% 一手帳面蝕100元

【09：39】渣打 （02888） 續於倫交所回購近163萬股，股價今早升逾3%。

【09：37】Tesla（美︰TSLA）股價跌逾4%，比亞迪 （01211） 今早逆市跌逾4%；贛鋒鋰業 （01772） 跌1%。

【09：34】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌0.6%；美團 （03690） 跌1.6%；小米 （01810） 升0.2%。

【09：33】中煙香港 （06055） 績後跌逾6%，低見17.6元。

【業績│煙草股】中煙香港去年少賺70% 末期息減75%至4仙

【09：33】國美零售 （00493） 反彈逾3%，高見1.96元。國美零售昨公布折讓配股，拖累股價挫近兩成。

【09：31】滙豐 （00005） 早段升幅擴大至近2.6%，報46.2元。

【09：26】澳門今日起進入娛樂場毋須出示核酸陰性檢測結果 濠賭股普遍上揚

【09：23】恒生指數高開153點，開報29249點。港交所 （00388） 、滙豐 （00005） 、小米 （01810） 升逾1%；美團 （03690） 升0.7%。

【09：13】期指開報29093點，升164點。

【09：08】賽生藥業 （06600） 今日掛牌，昨暗盤於富途暗盤收報19.3元，較招股價18.8元高2.7%，一手（500股），帳面賺250元。

【新股IPO】賽生藥業6600暗盤 一手帳面賺約250元、曾升逾2成後急回

【09：05】恒指黑期升約145點，報29107點；道指期貨升77點，報31435點。

【09：03】人行開展100億元人民幣7天期逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

【09：00】內媒引述消息人士報道，中興通訊 （00763） 將設立汽車電子產品線。

中興亦傳「造車」 擬設立汽車電子產品線

【08：55】報道指，汽車之家香港上市將發售3030萬股股票，汽車之家擬以最高每股251.8元在香港發行股票，尋求通過香港上市籌資至多9.84億美元。

【新股IPO】汽車之家據報最高以251.8元發行股票 較美收市價溢價一成

【08：25】滙豐擬發行20億美元永久後償或有可轉換證券

【07：35】寶龍地產 （01238） 去年公司擁有人應佔利潤約為60.9億萬元人民幣，按年增長約50.8%，公司擁有人應佔核心盈利約為近36億元人民幣，按年升約34.2%，派末期息33港仙。

【業績】寶龍地產去年多賺近51% 派末期息33港仙

【07：30】港股ADR收報29165點，升70點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報45.96元，升0.91元或2%；騰訊 （00700） ADR折合報697.5元，跌0.5元或0.07%。

【07：30】美股三大指數反覆偏軟。道指收報31391點，跌143點或0.5%；標指收報3870點，跌31點或0.8%；納指收報13358點，跌230點或1.7%。

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責任編輯︰梁浩碩